Польща і Україна можуть створити ракети: чому Захід не дає Києву далекобійну зброю, — політтехнолог

Великі країни НАТО не хочуть перевіряти, чи працює російська ядерна зброя, тому не передадуть ЗСУ далекобійні ракети для ударів по РФ. Україна повинна розробляти власну зброю, каже політтехнолог Тарас Загородній.

Будь-які заяви Польщі про готовність передати Україні далекобійні ракети неможна сприймати серйозно, адже вона особисто не має подібної зброї. Західні країни не проти, щоб Україна била по міжнародно визнаній території РФ будь-якими ракетами, але не західними боєприпасами, тому Києву потрібні власні дрони та ракети. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політтехнолог Тарас Загородній.

"Ще у 2022 році, коли генерал Остін коментував українські удари по Енгельсу, він заявив, що США не будуть стримувати розвиток далекобійних систем України, — акцентує експерт. — В перекладі з дипломатичної мови це значить: "бийте куди завгодно, але не американською зброєю"".

Оскільки, а ні США, а ні Британія, Франція чи Німеччина ніколи не дозволять використовувати їхні ракети по території РФ, як по ядерній державі, то ми маємо самостійно виробляти власні далекобійні ракети чи дрони, зазначає політтехнолог. І тут чітко прослідковуються така саме аналогія з країнами Азії (Тайваню, Японії та Південної Кореї), яким США поставляє зброю, але не далекобійні ракети.

З іншого боку, експерт зазначає, що Польща стала активно озброюватись, адже прекрасно пам'ятає, що таке російська агресія. Вони розуміють, що є велика ймовірність, що їм невдовзі доведеться захищати й себе і Литву. Продовжують нарощувати свій ВПК скандинавські країни, бо чим ближче до кордонів з Росією, тим менше у сусідніх країн "любові" до РФ, каже Тарас Загородній.

В цілому, на думку фахівця, Україна і Польща могли б домовитись про сумісне ракетобудування, адже Україна має галузеві центри КБ "Південмаш" та КБ "Промінь". Це дозволить обом країнам вибудувати кращу систему оборони.

Повна розмова з експертом незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія розгортає у Білорусі свою ядерну зброю. Іноземні журналісти пишуть, що розставивши ядерну зброю поблизу кордонів НАТО росіяни змусять Альянс здатися та припинити допомагати Україні.