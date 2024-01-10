Загадкові ракети KN-23 з КНДР: журналіст розповів про їхню загрозу для України (відео)

Подібні балістичні ракети РФ і надалі буде використовувати разом з "Іскандерами". Такі боєприпаси можуть збивати системи Patriot та SAMP/T, які є в Україні, але їх все ще недостатньо, зазначає Олександр Матвієнко.

Російські окупанти спромоглись попри санкції наростити запаси ракет. Крім того, ворог має велику кількість ракет до С-300 і С-400 й нещодавно у РФ відкрили черговий завод з їхнього виробництва. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів журналіст Воєнного відділу Фокусу Олександр Матвієнко.

Війська РФ застосовують різні тактики застосування ракет: запускають одночасно гіперзвукові, балістичні та крилаті ракети. А ще додають до атак дрони-камікадзе "Шахед", щоб перевантажити українські системи ППО.

"Поки що залишаються загадкою основні характеристики ракет KN-23 з КНДР, які застосували росіяни, — акцентує Олександр Матвієнко. — Згідно з даними прокуратури, ці ракети трохи більші за радіусом за "Іскандер", але досі невідома їхня реальна дальність польоту. Тому наразі важко сказати, наскільки це буде серйозною загрозою для нас".

РФ може використовувати такі балістичні ракети надалі разом з "Іскандерами" та іншими ракетами С-300 та С-400, каже журналіст. Такі боєприпаси можуть збивати системи Patriot та SAMP/T, які є в Україні, але їх все ще недостатньо.

Застосування росіянами північнокорейських ракет KN-23 загрожує цивільному населенню в залежності від того, яку систему наведення вони використовують, зазначає журналіст. Якщо в ракетах використовується інерційна система наведення, то чим далі вона летить, тим менша точність удару. Наразі в Україні офіційно не публікували даних щодо уламків ракети.

Нагадаємо, що в ніч на 6 січня Збройні сили Російської Федерації двічі обстріляли місто Покровськ, що в Донецькій області. Унаслідок обстрілу загорілися автомобілі та гараж.