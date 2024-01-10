В Кринках треба протриматись до весни: українська ППО залякала пілотів окупантів, — Євген Дикий

Російська армія неспроможна атакувати одразу на декількох напрямках. Зараз окупанти зосередились на Авдіївці, каже ветеран війни Євген Дикий.

Під Кринками до основного плацдарму ЗСУ ще можуть невдовзі приєднати деякі ділянки, але про це можна говорити після офіційної інформації від Міноборони України. Основний плацдарм у Кринках на лівобережжі Херсонщини є однією з найболючіших точок для окупантів і вони постійно завдають туди ударів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, у ворога ті ж самі проблеми, що й у ЗСУ: невистачає людей та техніки. Тому Кринки, при всіх спробах армії РФ, все ще під контролем українських військових і плацдарм тільки укріплюється.

"Окупанти вже просто "не витягують" два серйозних наступи одночасно: в Авдіївці й десь ще, — акцентує Євген Дикий. — Армія РФ кинула основні сили під Авдіївку, адже, мабуть, є наказ з бункера захопити її за будь-яку ціну, хоча з військової точки зору це досить спірне питання".

Експерт зазначає, що у Кринках ЗСУ знаходиться в дуже жорстких умовах. Однією з проблем є неможливість нормально окопатись — там постійно виступає воді з під землі, а ще й дуже холодна зима. Тому українські воїни проявляють у Кринках просто дива стійкості, каже Євген Дикий.

"Підрозділам у Кринках треба щонайменше протриматись до весни, коли ЗСУ зможуть розвинути на цій ділянці контрнаступ, — відзначає ветеран АТО. — Якщо протриматись до весни, тоді основним силам не доведеться ще раз штурмувати річку, а цей напрямок є дуже перспективним для деокупації України".

Після того як ЗСУ збили відразу декілька літаків Су-34, окупанти значно скоротили бомбардування Херсонщини, зазначає експерт. Якщо раніше таких ворожих вильотів нараховувалось десятки, то тепер лише поодинокі випадки та й то намагаються скинути бомби десь здалеку.

Повна розмова з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус повідомляв, що Польща й Україна можуть створити ракети: чому Захід не дає Києву далекобійну зброю. Великі країни НАТО не хочуть перевіряти, чи працює російська ядерна зброя, тому не передадуть ЗСУ далекобійні ракети для ударів по РФ.