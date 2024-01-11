Танки РФ стали рідкістю, в момент знищуються дронами ЗСУ, — командир підрозділу "Asgard" (відео)

FPV-дрони значно змінили війну, але підрозділам не вистачає ІТ-фахівців та інженерів з обслуговування БПЛА. Також важливо налагодити співпрацю з РЕБ-підрозділами, щоб не падали дрони ЗСУ, зазначає командир ударної групи "Asgard", підрозділу "Очі" Герман "Фармацевт".

Невеликий підрозділ з FPV-дронів, група "Asgard", за останні п'ять місяців спалила за допомогою БПЛА понад 400 різних цілей окупантів включно зі 107 танками росіян. Знищуються беспілотниками вся корисна техніка та зброя: гармати, "Гради", "Буханки", "Урали", а коли погана погода, то атаки дронами йдуть на передній край фронту по найближчих окопах і бліндажах ворога. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів Герман з позивним "Фармацевт", командир ударної групи "Asgard", підрозділу "Очі".

За його словами, не треба вірити в слова російської пропаганди, що ЗСУ знищують дронами цивільну техніку поблизу фронту, адже якщо у підрозділу виникає хоча б якийсь сумнів щодо приналежності автотранспорту, то по ньому бити не будуть.

"Треба зрозуміти, що замаскована "Буханка" з літерами "Z" чи пікап з "орлом" завантажений військовими ящиками зовсім не цивільний транспорт, — зазначає "Фармацевт". — Проте у разі сумніву ми принципово не б'ємо по машинах, адже ми не воєнні злочинці".

Командир групи каже, що підрозділу не вистачає інженерів та ІТ-ішників, адже пілот дрона — це тільки 20% всього успіху, а найважливішим є обслуговування та програмування БПЛА. 60% успіху підрозділу забезпечують штурмани, ще 20% забезпечуються саме інженерами та фахівцями з ІТ.

"Ще одним важливим фактором успішності дій підрозділів БПЛА є взаємодія з системами РЕБ українських військ, — акцентує Герман. — Часто нам заважають не РЕБ окупантів, а саме наші системи радіоелектронної боротьби".

Щодо використання так званих "роїв дронів", то на враження "Фармацевта" це справа майбутнього, тому що організувати виліт великої групи дронів дуже важко. Можна запустити одним підрозділом з десяток дронів одночасно, але за умови, що цей підрозділ знаходиться один на конкретній ділянці і йому не заважають дрони інших підрозділів.

"Були випадки, коли одночасно запускались близька 300 дронів, а долітав тільки десяток з них, — каже командир групи. — Дрони заважали один одному, їм заважали власні системи РЕБ і таким чином було втрачено $150 тисяч, а ці гроші треба десь взяти. Це питання оптимізації витрат та налагодження сумісної роботи, над якими треба працювати".

Військовий зазначає, що через застосування FPV-дронів танки все менше з'являються на полі бою, адже їх значно простіше стало знищувати. Історія про масове застосування танків, як у другу світову війну дійсно вже стало історією, зазначає Герман "Фармацевт".

Щодо мотивації на фронті, то за словами командира, у хлопців вона нікуди не поділась, бо всі розуміють, що буде у випадку окупації України. Але сильно дратують всі ці корупційні підозри, які ллються по телебаченню. Герман вважає, що всім, хто деморалізований треба просто замислитись над тим, що буде, якщо Україну захоплять росіяни.

"Буде проста історія: Європа відразу зачинить кордони, а всіх, хто залишився, окупанти відправлять воювати проти Польщі чи інших країн НАТО, — каже "Фармацевт". — Відмовитись не вийде, адже позаду будуть стояти заградзагони й такі приклади вже зараз є на фронті".

Раніше Фокус розповідав, що у російських FPV-дронах з'явилися нові технології, які допоможуть облітати різні перешкоди й уражати цілі без пілота. Українські військові інженери розійшлися в аналізі ефективності пристроїв.