Морози тільки на руку: як ЗСУ вдається переламати наступ ворога в холодну погоду

Силам оборони України доводиться воювати в екстремальних умовах, коли температура повітря опускається до -20 градусів. Бойові операції за участю піхоти виконувати важко, але для бронетехніки з'являються нові можливості. Фокус розбирався, як холодна погода впливає на плани ворога.

Сильні морози, що прийшли в Україну, змінюють спосіб і стиль ведення бойових дій. Українським і російським військовим стало складніше проводити багато операцій. За прогнозами американського Інституту вивчення війни (ISW), промерзла земля сприяє кращим маневрам механізованого компонента, але глибокий сніг обмежить їх.

Температура повітря вночі доходить до -18 градусів, у таких умовах особовий склад тримає спостережні пости лише кілька годин. Піхота росіян знижує інтенсивність атак через холоди, розповів український офіцер із бригади, яка дислокується під Бахмутом.

Аналітики пишуть, що окупанти стали менше використовувати боєприпаси, що баражують, і дрони — двигуни вкриваються льодом і БПЛА просто не злітають.

Висновки з вищевказаних даних у ISW не райдужні: Росія спробує підтримувати наступ на сході України й утримати ініціативу незалежно від погодних умов.

Дрони взимку літають, а ворог — наступає

Опитані Фокусом українські військові налаштовані оптимістично, незважаючи на важкі фронтові умови взимку. Говорячи про атаки дронами, прес-офіцер 47-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) Анастасія Блищик зазначає, що в морози дрони-камікадзе все одно літають. Різниця з теплою погодою лише в тривалості їхніх польотів.

"Ворог продовжує запускати ударні безпілотники, але в морозних умовах вони як Iphone: батарея сідає швидко і надовго їх не вистачає. Ця проблема є як у ЗСУ, так і в загарбників. Я скажу вам, що БПЛА постійно літають. Ось сильні дощі — це реальна перепона, у періоди злив ми і росіяни сидимо "без очей" (можливо, йдеться також про роботу розвідбезпілотників, — ред.)", — розповідає вона.

Зараз 47-та ОМБр воює на Авдіївському напрямку. Блищик зізнається, що морозна погода не впливає на плани ворога щодо захоплення нових територій. Відмінності в тому, що якщо земля мокра і більше бруду, бронетехніку росіяни використовують менше. У морозні періоди працюють БМП і танки.

"Мінімальне затишшя було на початку морозів три дні тому, але ЗС РФ використовували його не для відпочинку, а підвезення боєкомплекту та підтягування резервів", — продовжує прес-офіцер.

Спостерігається потужна робота авіації та артилерії, на солдатів ЗСУ скидають авіабомби вагою 500 кілограм.

"Коли виїжджає їхня техніка, звісно наші оператори FPV дронів працюють — нещодавно знищили танк Т-90 — гордість російського ВПК", — підкреслила Блищик.

Вижити взимку в окопах

В умовах бойових дій температури нижче нуля вважаються екстремальними. Солдати живуть в окопах і бліндажах, часто мерзнуть і застуджуються через відсутність можливостей нормально зігрітися. Якість виконання службових обов'язків також падає, не кажучи вже про постійний стрес на війні, пояснює Фокусу командир добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" Руслан Каганець.

"Зима — це дуже важко, але завдяки накопиченим знанням, підготовці та волонтерам, нам вдається це подолати. Найскладніше з технікою — заводити, обслуговувати і навіть сидіти в ній. Багато ж радянських зразків, там банально не працюють системи обігріву. У противника проблеми аналогічні", — поділився військовий думками.

Каганець запевняє, що для багатьох підрозділів ЗСУ морози не були несподіванкою: одяг і засоби для обігріву готували з осені.

"Головне, що тил підтримує — відправляє генератори, окопні свічки, спиртові розігрівачі, одяг", — зауважує командир.

РФ хоче переломити хід війни піхотою

Погодні умови завжди були визначальним фактором для наступальних і оборонних операцій воюючих армій. Користь від морозів може отримати той, хто краще підготовлений, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий експерт Олександр Коваленко.

Війська Росії на сьогоднішній день наступають піхотою, а не механізованим компонентом і переваги собі не забезпечують.

"Якби у противника була повна підтримка механізованої складової — бронетехніка, танки БМП та інше, морози були б їм на руку. Замерзлий ґрунт дає змогу використовувати військову техніку на тих локаціях, де за іншої погоди вона б загрузла в багнюці", — пояснює експерт.

Однак РФ наступає переважно піхотою, солдати страждають від надмірного фізичного навантаження через більшу кількість одягу, обмеження рухів і сповільнених реакцій. Непідготовленість підрозділів до ведення бойових дій взимку призводить до того, що будь-який наступ перетворюється на збільшення втрат особового складу.

"І це ми зараз спостерігаємо з російськими військами. У грудні у них був абсолютний рекорд втрат", — зазначає Коваленко.

У РФ ще є можливості для наступу на Авдіївській і Куп'янській ділянках, але якісні показники будуть значно нижчими за липень або серпень 2023 року, підсумував він.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Олександр Сирський 11 січня заявив про напружену оперативну обстановку на сході України. Російські окупанти готують штурмові групи і розміновують шляхи для наступу.

Фокус раніше писав про наміри ЗС РФ почати в лютому потужний наступ. Штурмові дії продовжаться в районі Авдіївки та лівобережної частини Херсонської області, запевняють військові аналітики.