"Треба брати все, щоб вижити": Леонід Швець про мешканців окупованих регіонів України (відео)

РФ, окупувавши частини Херсонської та Запорізької областей, вимушена забезпечувати людей усім необхідним. Окупанти вимушують українців брати подачки та вугілля в обмін на отримання російського паспорта, і це питання виживання, вважає політичний оглядач Леонід Швець.

Росії вистачило розуму взяти до складу федерації частини тимчасово окупованих Запорізької та Херсонської областей України. Тепер Москва має робити все можливе, щоб забезпечити там хоча б щонайменший рівень комунальних послуг, а в тому ж Маріуполі люди просто мерзнуть, і мародери спилюють навіть труби опалення. Тому коли окупаційна влада пропонує отримати паспорт РФ в обмін на їжу, вугілля чи медикаменти, то треба погоджуватися, як би це огидно не було. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів політичний оглядач Леонід Швець.

За його словами, це не колабораціонізм, а спосіб вижити, і за це не карають за кримінальним кодексом України. Потім, коли окупантів знищать, а міста звільнять, то можна просто викинути цю російську "ганчірку", каже експерт.

"Людям, яки опинилися в окупації, можна рекомендувати те, що рекомендувалося під час роздачі пакетів із гречкою під час виборів: брати, але голосувати, як хочеш, — акцентує Леонід Швець. — Для виживання треба брати це вугілля чи російський паспорт, а робити своє. Ніхто не в праві звинувачувати людей, які опинилися в нестерпних умовах окупації у відсутності якоїсь патріотичності".

На думку політичного оглядача, Росія й далі витрачатиме купу грошей на умовну розбудову цих захоплених територій, тому що просто не має вибору. Вже в Москві дуже не задоволені так званим губернатором Херсонщини, колаборантом Володимиром Сальдо, який не в змозі подолати проблему зі значним відключенням електроенергії.

Росія взяла на себе дуже великий вантаж, і вона явно його не витягує, зазначає експерт. До того ж, за його словами, гроші й далі виділятимуться на ці регіони, адже в них дуже зацікавлені наближені до Кремля особи: "пиляти" виділені бюджети на постійний ремонт доріг після чергових обстрілів можна нескінченно. Державні підряди в цих окупованих Росією областях стали просто "золотим дном" для деяких наближених до Москви можновладців, каже Леонід Швець.

Повна розмова з Леонідом Швецем незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

Директор Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський розповів Фокусу, хто з українців ризикує залишитися в так званій сірій зоні громадянства після повернення Україною всіх окупованих територій.

Раніше стало відомо, що армія РФ нарощує свої сили в Маріупольському районі. За словами радника мера Маріуполя, окупанти завезли приблизно 10 тисяч військових-контрактників, яких відправлять на фронт.