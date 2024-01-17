Україна перейде на військові рейки? Чому працівників заводів ОПК не посилатимуть на фронт

Працівники підприємств оборонно-промислового комплексу отримали фактично повну відстрочку від призову до лав ЗСУ. Рішення логічне — до кінця другого року війни Україні час налагоджувати масове виробництво боєприпасів, дронів і ракет. Опитані Фокусом військові аналітики говорять про нові можливості для українського ОПК у 2024 році: потрібно готуватися до локалізації виробництва західної зброї, а для цього потрібні кадри.

Кабінет Міністрів України змінив порядок бронювання від служби в армії військовозобов'язаних працівників підприємств оборонно-промислового комплексу (ОПК). Внесені зміни до постанови №76 дають робітникам відстрочку без прив'язки до кількості та ступеня дефіцитності їхньої військової спеціальності.

Влада впевнена, що це посилить військово-технічний потенціал України, забезпечить стабільну роботу оборонних підприємств і наростить обсяги виробництва. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості має визначити список критично важливих підприємств ОПК.

"Це рішення — спільна позиція Міноборони, Мінстратегпрому та Мінекономіки. Наше першочергове завдання — забезпечити захисників і захисниць усім необхідним для перемоги", — прокоментував рішення заступник міністра економіки України Ігор Фоменко.

До зміни урядової постанови порядок броні містив попередні умови. Критично важливі для функціонування економіки України підприємства мали відповідати таким критеріям:

сума сплачених податків та інших зборів перевищує 1,5 млн євро,

сума річних надходжень підприємства в іноземній валюті — не менше 32 млн євро,

немає заборгованостей з Єдиного соціального внеску,

середня місячна заробітна плата працівників — не менша за середню зарплату по регіону.

Тенденції у 2024 році: Захід зобов'язує Україну нарощувати ОПК

Один зі шляхів вирішення проблеми із залежністю від іноземної військової допомоги полягає в нарощуванні технологічних можливостей власного ОПК. У цьому сенсі рішення Кабміну забронювати всіх робітників військових заводів та інженерів конструкторських бюро виглядає логічним, каже Фокусу експерт Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

Фахівець порівнює цей досвід із Росією, де масове залучення людей до роботи на "оборонку" дало позитивний результат. Москва забронювала робітників від служби в армії, їм дали високі зарплати і поставили на цілодобовий випуск боєприпасів, ракет і дронів.

Активізація українського ОПК, на думку Їжака, почалася після низки конференцій у США на високому рівні наприкінці минулого року. Вищі посадові особи обговорювали спільне виробництво озброєнь.

Відомо, що 6 грудня у Вашингтоні проходила конференція оборонних індустрій, під час якої Міністерство оборони та Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України підписали з Міністерством оборони США Меморандум про співпрацю спільного виробництва та обміну технічними даними. Документ має сприяти будівництву в Україні виробничих потужностей для забезпечення ЗСУ необхідною зброєю у сферах протиповітряної оборони, виробництва критично важливих боєприпасів, ремонту та технічного обслуговування.

"Бронь співробітникам військових заводів — один із результатів таких зустрічей і перший етап підготовки до локалізації виробництва західної зброї в Україні. Люди потрібні, але оцінити їхню кількість зараз важко. Ми не знаємо масштаби майбутніх виробництв", — коментує експерт.

Насамперед треба дати бронь працівникам, які зайняті в масовому виробництві боєприпасів і дронів. Решту приватних і державних підприємств варто перевірити і з'ясувати, чим там зайнятий персонал, каже Їжак.

Тенденції та прогнози на 2024 рік свідчать, що вирішальне значення для перемоги України має поліпшення військово-технологічного потенціалу, зазначає директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

"Наші можливості в технологічному плані все кращі й кращі. Ми переходимо до війни сучасними засобами, забезпечуємо перевагу в повітрі. Не використовуємо танкові колони, як це робить ворожа армія. Уряд віддав пріоритет розвитку військової промисловості, це правильне рішення. Спостерігається гострий дефіцит у фахівцях цієї сфери, а їх треба вирощувати роками", — пояснив він Фокусу.

Окремі галузі ОПК в Україні, наприклад виробництво авіадвигунів і компонентів для ракет, прямо залежали від радянських фахівців. Кваліфікованих кадрів із кожним роком дедалі менше: частина з них виїхала, інших забрали в армію і підприємства залишилися без робочих рук, констатував він.

Новий рівень ухилення від мобілізації?

Зловживання і можливості влаштування на роботи оборонних заводів людей заради ухилення від служби в ЗСУ неодмінно будуть. Однак це не привід говорити про масовість фіктивних працевлаштувань і забувати про важливість розвитку власного військово-промислового сектора, вважає керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан 1 рангу в запасі Павло Лакійчук.

"Крім влаштування на оборонні заводи можна перерахувати ще два десятки варіантів уникнення мобілізації. Логічно, що працівників стратегічно важливих для країни підприємств, зокрема сектору ОПК, треба звільняти від призову. Ці заводи роблять техніку, озброєння для ЗСУ і розробляють інновації", — додав аналітик.

Точна кількість усіх оборонних підприємств України невідома, після початку повномасштабної війни цю інформацію могли засекретити. Вакансії у сфері ОПК, найімовірніше, будуть доступні в Центрах зайнятості, вважає Лакійчук.

"Звісно, на підприємстві ОПК працювати безпечніше, ніж бути стрільцем у піхоті на фронті. Але мобілізаційні потрібні треба виконувати, варто переглянути правила броні для працівників інших сфер діяльності. Іноді дивуєшся, коли дізнаєшся, кому в Україні дають бронь", — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, США прагнуть допомогти Україні налагодити виробництво гібридних систем ППО FrankenSAM. Обладнання складається з різних систем і радарів, які передали Україні західні союзники.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин раніше говорив, що Україна прагне бути найбільшим виробником зброї в Європі та експертом у веденні війни.