"Дадуть гроші лише за реформи": експерт про умови допомоги Україні з боку ЄС (відео)

Попри всі негаразди та політичні затримки Україна отримає фінансову допомогу від США та Євросоюзу. Проте треба бути готовими, що влада на Заході буде мінятись і Києв має забезпечити власне фінансування оборони, зазначає експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Україна скоріше за все отримає фінансову допомогу від Європи та США вже наприкінці січня чи початку лютого 2024 року. Проте ситуація з 2025 роком в цьому аспекті жодним чином не проглядається, особливо на ймовірність обрання Трампа наступним президентом США. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив експерт економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Він зазначає, що треба якнайшвидше намагатись знаходити власні можливості для фінансування, адже в демократичних країнах так чи інакше влада змінюється і не факт, що з приходом чергового уряду в тій чи іншій країні, погляди на допомогу Україні будуть такими самими.

"Україна зараз знаходиться в становищі пацієнта, що знаходиться в палаті інтенсивної терапії, але так чи інакше треба перебиратись до звичайної палати, де вам будуть допомогати ліками, щоб організм працював самостійно, — зазначає економіст. — Захід дійсно допомагає реанімувати українську економіку, проте треба спромогтись найближчим часом якось самостійно забезпечувати хоча б потреби на оборону".

Олег Пендзин звертає увагу на різницю між отриманими Україною коштами від ЄС у 2023 році й тими, що ми будемо отримувати протягом наступних трьох років. За його словами, 50 млрд євро напряму прив'язані до виконання Україною пунктів реформування власної політичної системи та інших реформ і кожна з цих реформ має свою монетизацію.

"Тобто як тільки Україна виконує ту чи іншу реформу вона відразу отримує наступну частину грошей, — акцентує експерт. — А якщо вдасться перевиконати реформи, то, звичайно, відразу поступить ще більше грошей. Але важливо розуміти, що при невиконанні реформи й грошей не буде".

Економіст зазначає, що Європа робить все можливе для допомоги України й звинувачувати її у слабких санкціях не варто. Тому що з їх введенням ЄС і так втратила багато прибутку і кожен пакет тепер приймає з оглядом на власну економіку та й ще на військову допомогу Україні.

"Як приклад можна згадати Бельгію, яка відмовилась від російських алмазів на своїй біржі в Антверпені, а це щорічно $3,5 млрд, — відзначає Олег Пендзин. — А для цього бельгійцям навіть довелось умовляти індусів, адже на в обробці російських алмазів там задіяно понад мільйона людей".

На думку економіста, треба розуміти, що кожна країна має свій прагматичний підхід і навіть в умовах, коли країни Балтії та Польща б'ють на спалах щодо можливої атаки росіян на НАТО. Проте страх перед РФ в ЄС зростає і тому Україну сьогодні найактивніше підтримують в політичному аспекті скандинавські країни, Польща та країни Балтії, бо у них є "історична пам'ять" про події минулого. У них позиція щодо підготовки до війни з РФ значно радикальніша, ніж у тих самих Італії чи Іспанії.

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