"Ювелірна точність та особливі боєприпаси": як Bradley знищили танк Т-90 окупантів (відео)

Bradley добре демонструють свої можливості під Авдіївкою та на Роботинському напрямку. Необхідно, щоб ЗСУ отримали більше таких машин від США, вважає ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін.

Повне "знекровлення" міцного російського танку Т-90 двома американськими машинами Bradley, які мають гармати 25 мм, вдалось шляхом використання особливих боєприпасів і сучасним системам наведення, які били точно в "больові точки" цього танку. Також зіграв ключову роль професіоналізм та злагоджена дія обох екіпажів бойових машин за підтримки систем зв'язку. Про це в інтерв'ю Фокусу редактор воєнного відділу Фокусу, ізраїльський військовий оглядач Ігаль Левін.

За його словами, саме безперервний точний вогонь вивів з ладу танк окупантів, його башту заклинило, а екіпажу довелось тікати кинувши машину на полі бою. І тут важливий саме цей факт, а не повне знищення Т-90.

"Росіяни у своїх ЗМІ з цього чомусь зробили "перемогу", адже у Т-90 не відірвалась башта і він витримав удари, — акцентує Левін. — Проте сама машина не могла вести бій, стріляти, повноцінно рухатись і залишилась без екіпажа. В чому тут перемога?".

Як каже військовий оглядач, це не вперше, коли американські Bradley так вдало демонструють свої здібності на українському фронті. Особливо цінують їхні можливості на Авдіївському та Роботинському напрямках, де вони успішно рятують свої екіпажі та бійців, допомогають закріпитись на позиціях. Таких машин ЗСУ треба якомога більше, зазначає Ігаль Левін.

На думку редактора воєнного Фокусу, питання зв'язку між бойовими машинами, підрозділами та командуванням в цілому є основним на сучасному полі бою. І хоча будь-які нововведення в будь-якій армії світу натикаються на супротив, адже потребують реформування роками зарегульованої структури, але в ЗСУ через напад РФ вдалось запровадити той самий Starlink без жодних питань.

Нагадаємо, 17 січня в мережі показали кадри знищення російської БМП-2 з української M2A2 Bradley.

13 січня в ЗСУ показали, як дві українські Bradley знешкоджують російський танк Т-90М "Прорив".