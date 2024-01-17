Повна анігіляція: український M2 Bradley розстріляв російську БМП-2 (відео)

Російська бойова машина піхоти була розстріляна майже впритул. Епізод відбувся в районі Авдіївки.

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БМП M2 Bradley американського виробництва вважається однією з найкращих у своєму класі. Міністерство оборони України опублікувало кадри знищення російської БМП-2.

Під час бойових дій в Донецькій області в районі Степового українська БМП Bradley M2A2 знищила російську БМП-2, яка була знерухомлена. 25-мм гармата бойової машини піхоти Bradley розстріляла БМП-2 ЗС РФ майже впритул. Від чисельних ударів БМП-2 загорілась.

Зазначається, що кадри бойової роботи Bradley були зняти бійцями 109-ї бригади територіальної оборони.

Варто зазначити, Bradley M2A2 має 25-мм гармату М242, яка здатна пробивати БМП-2 в будь-яку проєкцію. В арсеналі машини є бронебійно-фугасні та осколково-фугасні боєприпаси. Скорострільність гармати складає 200-500 пострілів на хвилину.

Нагадаємо, 13 січня в ЗСУ показали, як дві українські Bradley знешкоджують російський танк Т-90М "Прорив".

29 грудня аналітики писали, що ЗС РФ отримали Т-90 і Т-72 нових модифікацій із засобом від дронів.