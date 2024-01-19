Не можуть запускати ракети по Одесі: як блекаут в Криму впливає на обстріли (відео)

Блекаут повинен стати частиною життя Криму й Україна має прикласти для цього всіх зусиль. В такому разі це убезпечить південь держави від постійних запусків балістичних ракет "Онікс", вважає речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Відключення світла в багатьох районах Криму відбулось не через українські атаки дронів. Балаклавська ТЕС, що живить ці райони, є дітищем місцевого окупантського губернатора Михайла Развожаєва, що "відмив" на цій ТЕС багато грошей. Можливо, цього разу хтось випадково присів на "чарівну кнопку", через яку і стався блекаут. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

За його словами, дуже добре, що світла немає в Джанкойському районі, адже звідти, з району Красноперекопська, часто прилітають балістичні ракети "Онікс" на Одесу та південь України. Наша ППО ефективно не може збивати подібні ракети в цьому регіоні — треба більше систем Patriot чи IRIS-T, тому відсутність світла не дає окупантам запускати ракети та унеможливлює нормальну роботу радіолокаційного обладнання.

"Ми обов'язково маємо зайнятись подібними питаннями по всьому Криму, адже сьогодні це мілітарний хаб для всього південного фронту, — акцентує Сергій Братчук. — Якщо цей логістичний хаб зникне, то звільнювати Україну стане набагато легше. Тим більше без світла погано працюють радари, тому в ЗСУ з'являться гарні шанси щось запустити на той бік моря".

На думку військового, кримчанам треба переосмислити своє ставлення до ситуації й зрозуміти, що саме через армію РФ у них постійні проблеми з комунальною галуззю, адже всі гроші, які могли б піти на відновлення чи оновлення ще радянської інфраструктури, Кремль витрачає на ракети для ударів по Україні.

"Цілком незрозуміло, навіщо витрачати гроші на ракету "Онікс", які можна пустити на ремонт комунальної інфраструктури в якомусь районі, — зазначає Сергій Братчук. — До того ж вимкнення світла призведе до того, що у місцевих будуть просто забирати пальне для генераторів на потребу армії РФ, тому що в темряві можуть "прокинутись" наші морські дрони "Малюки", а Чорноморський флот ними дуже наляканий".

Раніше Фокус розповідав, що за словами міністра енергетики Германа Галущенка, Україна накопичила енергоресурси, тому частину зими країна пройшла успішно. Ефективна система ППО та заходи, за допомогою яких було посилено фізичний захист енергооб'єктів, не дають змоги росіянам завдати вагомої шкоди.