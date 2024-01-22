Наліт до 30 дронів на день. Іран нарощує випуск БПЛА "Шахед", чим відповість ППО України

Якщо Іран кратно збільшить виробництво дронів-камікадзе, РФ виведе удари по Україні на новий рівень. ЗСУ доведеться використовувати всі наявні засоби ППО, а Заходу — шукати більше боєкомплектів для систем. Фокус поговорив з військовими експертами і з'ясував, як боротися зі зростаючими загрозами.

Іран поетапно нарощує випуск дронів-камікадзе "Шахед" — за останні півтора року виробничі можливості країни кратно збільшилися. Москва цілком покладається на Тегеран і сильно залежить від поставок іранських БПЛА. Системні удари ЗС РФ по Україні без допомоги Ірану неможливі.

Російське керівництво робить кроки для зменшення залежності, зокрема, облаштовує завод з виробництва ударних дронів у місті Єлабуга республіки Татарстан. У січні 2023 року іранські фахівці прибули в це місто, а Москва заявляла про плани випускати щонайменше 6 000 дронів на рік. Складальні площі хотіли розширити до 100 000 квадратних метрів, але поки проєкт має віртуальний характер.

Імовірно, Іран вийде у 2024 році на показники виробництва від 600 до 800 дронів "Шахед-131/136" за місяць. На початку поставок Росії у 2022 році рівень був значно нижчим — виробнича лінія видавала до 50 дронів тільки одного типу. Росіянам доводилося вибирати між 50 одиницями "Шахед-136" або "Шахед-131".

Станом на сьогодні виробничий показник наближається до 400 одиниць і потенціал для його збільшення зберігається. Але рано чи пізно будь-яке виробництво упреться в стелю, каже Фокусу координатор групи "Інформаційний спротив", військовий оглядач Олександр Коваленко.

У випадку з іранськими військовими цехами проблема полягає не в людських ресурсах, а в залежності від контрабандних поставок запчастин, наявності металу або обладнання. Контрабандні шляхи в основному проходять через Китай.

Чи витримає Україна наліт близько 30 дронів на день?

Не важко порахувати, що якщо Росія отримає до 800 БПЛА на місяць, за один день окупанти можуть запустити по Україні близько 30 дронів. Коваленко попереджає про збільшення загрози, оскільки РФ збирається вивести удари дронами на системний і масштабний рівень.

"Поки невідомо, коли цей момент настане. Зараз ми бачимо обмеження в масовому застосуванні дронів. Найімовірніше, [російські військові] накопичують їх для масованих ударів рівня 29 грудня 2023 року. Схожий сценарій і з крилатими ракетами", — розповів Коваленко.

Проте приділяти увагу вдосконаленню ППО потрібно, причому не тільки мобільних груп. Варто використовувати повітряні групи: легку штурмову авіацію та ударні вертольоти. Для таких цілей підійде турбогвинтовий штурмовик Super Tucano від бразильської компанії Embraer, ударні вертольоти Bell AH-1 Super Cobra і Viper, пояснює оглядач.

Питання поставок такої техніки потрібно ставити західним партнерам. Командувач сухопутними військами ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський уже зробив спробу: 12 січня цього року в інтерв'ю Reuters він закликав США надіслати американські штурмовики А-10 Thunderbolt, а для підтримки піхоти вертольоти різних серій. Також генерал озвучував потреби у вертольотах AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra і UH-60 Black Hawk.

З "Шахедами" впорається артилерія і ЗРК

За оцінками провідного наукового співробітника Державного музею авіації України, авіаексперта Валерія Романенка, легка штурмова авіація не зможе діяти вночі, а удари дронамі "Шахед" відбуваються якраз у цей час. Вертольоти і легкі літаки завадять роботі систем ППО, їх просто зіб'ють свої ж.

Українські військові активно використовують й інші засоби ППО, крім мобільних груп. На озброєнні у ЗСУ перебувають артилерійські та зенітно-ракетні комплекси з радіолокаційним наведенням, наприклад, САУ Gepard і американський ЗРК "Avenger". Прекрасно себе показують у бойових умовах і спарені зенітні кулемети MR-2 Viktor, вироблені чеською компанією Excalibur Army.

На додаток до перерахованих вище систем, проти БПЛА працюють зенітні установки Skynex від німецького концерну Rheinmetall і британський ЗРК Terrahawk Paladin.

"Артилерійських комплексів у ЗСУ багато і з "Шахедами" вони справляються. Останнім часом розгортаються гібридні системи ППО FrankenSAM і запаси ракет до них практично не обмежені", — зауважує фахівець.

Усіх зазначених засобів ППО вистачить для того, щоб впоратися з масованим нальотом БПЛА, навіть якщо Росія отримає максимальний обсяг — 800 дронів "Шахед" на місяць, додав Романенко.

У вересні 2023 року було зафіксовано пуски рекордної кількості іранських дронів. Українські захисники з 503 запущених росіянами "Шахед-136" збили 396 одиниць, середня частка знищених цілей склала 78,7%, підрахували аналітики видання Defence Express.

Нагадаємо, вночі 22 січня Повітряні Сили ЗСУ знищили вісім іранських дронів-камікадзе, запущених військами РФ з району Приморсько-Ахтарська. За три години бойової роботи було ліквідовано п'ять БПЛА.

Фокус уже писав про розробку в Росії поліпшеної версії іранського дрона "Шахед", який назвали "Ястреб". Швидкість польоту дрона може доходити до 700 км/год з фугасною бойовою частиною вагою 16 кілограмів.