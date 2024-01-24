"Мільйон дронів можуть змінити хід війни, але цього недостатньо", — пілот групи "Asgard" (відео)

Для повноцінної перемоги з використанням дронів треба відповідна обслуговуюча інфраструктура та багато пілотних груп. А ще їх треба інтегрувати в бойові частини, зазначає пілот підрозділу "Очі" Андрій з позивним "Джоконда".

Українці на полі бою перемагають ворога не кількістю, а саме якістю. ЗСУ стали першими, хто почав використовувати цивільні FPV-дрони для враження військової техніки та живої сили російських окупантів. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів пілот групи "Asgard", підрозділу "Очі" Андрій з позивним "Джоконда".

Він зазначає, що українська армія намагається максимально зберігати особовий склад і бити агресора за допомогою техніки ретельно обмірковуючи кожен виліт дронів. При цьому використовуються будь-які новітні засоби, навіть ті, що не офіційно не залучені до постачання в армію.

"На жаль, сьогодні України критично не вистачає боєприпасів для звільнення територій, є тільки для стримання ворога, — акцентує Андрій. — Вже є великою перемогою, що нам вдалось не тільки звільнити багато міст та областей країни, але й постійно стримувати ту навалу, яка йде з Росії".

Якщо обіцянка Володимира Зеленського про мільйон дронів збудеться, то це дійсно дасть величезну перевагу ЗСУ, каже військовий. Головне, щоб ці безпілотники та групи по їхньому обслуговуванню були інтегровані в бойові підрозділи, а не просто перебували з "гастролями" на позиціях, адже в такому разі групи й дрони будуть заважати один одному.

"Не достатньо просто мати мільйон БПЛА, все має працювати в комплексі й злагоджено, — розповідає пілот дрона з позивним "Джоконда". — В тому числі треба якось стандартизувати потужний боєкомплект для дронів, адже сьогодні це все кустарні розробки інженерів на фронті, що використовують ще радянські боєприпаси".

На думку Андрія, неможливо передбачити, коли закінчиться війна, адже статись може будь-що. Але він точно знає, що армія РФ воює без мотивації та конкретної мети й не розуміє, що робить в Україні. Боєць з позивним "Джоконда" впевнений, що всі українці знають, що буде в результаті програшу, тому закликає кожного робити свій спільний внесок в боротьбу з окупантами.

"Я нещодавно почув досить влучне висловлювання від одного блогера про пожертви. Він зазначив, що пожертви це не милість, а обов'язок кожного українця, — каже Андрій. — І це дійсно правда, адже всі ми разом маємо всіма силами, хто чим може, але залучатись до спільної боротьби".

Коли пілот групи "Asgard" знищує свою чергову ціль, він розуміє, що тим самим помстився за загиблих та закатованих українців. Мало того, акцентує Андрій, своєю роботою він б'є на попередження, і знищений окупант чи техніка більше не стане причиною загибелі українських громадян чи захисників України.

Раніше Фокус розповідав, що "корейського сценарію" Україні не слід очікувати, а ось щось за принципом лінії розмежування з введенням миротворців — більш реальна альтернатива. Проте все це є теоретичними варіантами, зазначає полковник ЗСУ Петро Черник.