Обмін полоненими зірвали спеціально: експерт розповів, чому Росії вигідне падіння літака Іл-76

Російські пропагандисти після падіння літака показали список нібито українських військовополонених, які перебували на борту. Правдивість цих даних встановлять лише патологоанатоми і криміналісти, але для цього РФ зобов'язана представити тіла загиблих, каже Фокусу генерал-майор, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Російське військове командування і спецслужби могли ретельно підготувати операцію зі збиття транспортного літака Іл-76 у Білгородській області. Окупанти достеменно знали, куди прямує літак і скільки людей у ньому було. Таку думку висловив Фокусу генерал-майор, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун.

Російські пропагандисти після падіння літака опублікували список нібито українських військовополонених, які перебували на борту Іл-76. Але дані 17 осіб збігаються зі списком полонених, яких уже обміняли 3 січня, зауважило агентство УНІАН.

В офісі українського омбудсмена Дмитра Лубінця повідомили Фокусу, що з'ясовують ситуацію з катастрофою літака Іл-76 і аналізують усі дані. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими не відповів на телефонний дзвінок Фокуса .

Ягун зазначає, що настільки злагоджений рівень обміну даними про падіння літака між пропагандистами, Міноборони РФ і депутатами Держдуми неможливий без попередньої підготовки.

"У режимі онлайн просто так подібні відомості не передаються. Це міг бути навмисний зрив обміну полоненими з подальшим звинуваченням України. Публікація списку загиблих — елемент тиску на суспільство. Друга версія полягає в "страхуванні" літаків ПКС РФ, що літають на кордоні з Україною. Щоб ми озиралися, раптом у літаку військовополонених перевозять", — коментує експерт.

Якщо список справді правдивий, росіяни мають представити Україні тіла загиблих, а патологоанатоми чітко встановлять, загинули вони внаслідок падіння Іл-76, чи раніше.

Викликає питання і кількість охоронців — три спостерігачі на 65 полонених. Колишній український військовополонений Максим Колесников розповідав, що коли його везли літаком із Брянська до Бєлгорода, на 50 українських полонених було приблизно 20 осіб російської військової поліції.

Колесникова та інших військовополонених доправляли в Бєлгород літаком із Брянська із зупинкою в Курську.

"Військовий літак — завжди легітимна мета. Р***ня форсить питання з полоненими для того, щоб змусити Україну не збивати літаки над територією р***шки. Третє. Полонених дійсно регулярно перевозять літаками. Але це не привід вірити Конашенкову [Ігорю, керівнику департаменту інформації та масових комунікацій Міністерства оборони РФ]", — розповідав він.

Нагадаємо, за даними сервісу відстеження авіаперельотів Flightradar, російський літак Іл-76 фіксували вночі 24 січня біля Сирії. Борт попрямував до Росії через повітряний простір Саудівської Аравії та Ірану.

Фокус раніше детально розбирав версії події в Бєлгородській області. Головне управління розвідки Міноборони України підтвердило, що 24 січня готувався обмін військовополоненими між РФ і Україною.