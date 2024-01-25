Бізнес втратив до 800 тисяч чоловіків: як війна і мобілізація вдарила по ринку праці в Україні

Ринок праці в Україні через повномасштабну війну скоротився більш ніж на 2 млн осіб. Чоловіків забирають в армію, жінки виїжджають з країни, а ті, що залишилися, не завжди можуть виконувати чоловічу роботу. Бізнес змушений постійно відповідати на військові виклики.

Загальна мобілізація в Україні зменшує можливості роботодавців обирати персонал. Дефіцит робочих рук відчуває кожна галузь.

Після початку повномасштабного російського вторгнення компанії втратили понад 781 тисячу чоловіків: хтось звільнився або пішов до війська, інші виїхали з України, або змушені працювати неофіційно, каже Фокусу президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко.

Статистика організації охоплює період 2022-го та 10 місяців 2023 року. При цьому відхід жінок з українського ринку праці був майже вдвічі більшим, ніж чоловіків — до 1,5 мільйона. Це пов'язано з тим, що жінки виїжджали з дітьми та втрачали роботу після початку активних бойових дій.

Через війну ринок праці України загалом зменшився на 2,23 млн осіб. До початку війни офіційних платників податків було 12,3 мільйона, а на сьогодні їх залишилося трохи більше ніж 10 мільйонів осіб, додав Мірошниченко.

"Ми бачимо, що жінки не перекриють дефіцит робочої сили", — констатував фахівець.

Бізнес, що закрився на початку великої війни з РФ, так і не відкрився. Фактично, залишилися ті, хто вижив і адаптувався до воєнного часу. Українські компанії реагують на виклики підняттям зарплат. У середньому по регіонах вона становить 20 тисяч гривень.

Мірошниченко вважає, що український бізнес не закривається. Скорочуються обсяги продукції та робочий штат, але про катастрофу говорити явно передчасно, підкреслює голова конфедерації.

Фокус раніше писав, що у 2024 році потреби ЗСУ закриватимуть мобілізацією працівників цивільного сектора. Сильну нестачу робочої сили відчують прифронтові регіони.

У Держслужбі зайнятості раніше говорили, що українські компанії активно шукають нових співробітників, попри війну. Порівняно з довоєнним періодом сильно скоротився попит на фахівців у сфері сільського господарства, у будівництві та транспорті, а також у сфері мистецтв, спорті та розвагах.