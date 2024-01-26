Знищують нафтобази та логістику в РФ: СБУ та ГУР тепер нова тактика, — експерт (відео)

Останні удари по нафтових об'єктах є дуже важливим кроком, щоб залишити окупантів без пального й ускладнити експорт нафти чи газу. Невдовзі можуть відбутися удари навіть по "сірих" суднах, що експортують російську сировину, каже експерт із національної безпеки Віктор Ягун.

Удари сил самооборони України по нафтобазі в Туапсе чи Ленінградській області можна вважати новою стратегією, де ГУР і СБУ беруть на себе більше відповідальності за знищення військових об'єктів ворога. І це не тільки нафтобази, але й аеродроми та все інше, що може служити для армії РФ. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий і громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України, експерт із національної безпеки Віктор Ягун.

За його словами, зараз Головне управління розвідки проводить операції проти ворожого ВПК на його території, а СБУ опікується логістичними шляхами, щоб якомога сильніше ускладнити пересування окупантам і постачанням до їхньої армії всього необхідного.

"СБУ також займається знищенням логістичних хабів, де Росія намагається перевантажити нафту або газ для експорту, — акцентує генерал-майор запасу. — Навіть російські економісти вже визнали, що в РФ почалися через це проблеми з експортом".

Віктор Ягун не виключає, що невдовзі можуть відбутися удари невідомих морських безпілотників по так званих "сірих" суднах із російською сировиною. Ці судна є законною військовою ціллю України, адже на гроші від нафти чи газу Росія забезпечує окупантську армію зброєю.

"Росія щоденно витрачає до мільярда доларів на війну з Україною, а це дуже значні суми, які дозволяє заробляти саме "сірий" експортний флот, — каже експерт. — Тому для України важливо припинити чи ускладнити потік доходу від подібного експорту".

Зі свого боку, нафтопереробні заводи й сховища відіграють дуже важливу роль для російської армії, адже вони по суті є "кров'ю" для танків і бронетехніка, зазначає Віктор Ягун. Наприклад, нафтобаза в Туапсе була важливою для забезпечення паливом російських військ в окупованому Криму. Подібні удари потужно впливають на військові спроможності РФ.

Нагадаємо, кілька днів тому СБУ провела спецоперацію на нафтовому терміналі "Усть-Луга Ойл" у Ленінградській області. Ця операція вплинула на морські постачання сирої нафти з Росії — вони впали до мінімуму.