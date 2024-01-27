Мобілізація ФОП: бізнесмени можуть отримати бронь за гроші, скільки треба заплатити

Нардепи розглядають варіант бронювання від армії для підприємців. На думку законодавців, щомісячний платіж за бронь має становити не менш ніж 40 000 гривень. Фокус дізнався, хто готовий платити такі суми, щоб не бути мобілізованим.

У Верховній Раді обговорюють ініціативу, що розширює можливості бронювання військовозобов'язаних працівників. Крім 1,5% військового збору і всіх податків, влада хоче додати бізнесу фіксовану і щомісячну ставку за бронь. Схожі правила розробляють і для фізосіб-підприємців, заявив Фокусу голова комітету Ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха.

Ідея полягає в тому, щоб зробити ставку за бронь від 6 до 50 тисяч гривень, за аналогією з працівниками великих компаній. Можливо, цей варіант не пройде і для ФОПів застосують інший підхід.

Наталуха попередив, що у воєнний час доводиться ухвалювати непопулярні рішення. Усім категоріям суспільства догодити неможливо.

"Деякі мої колеги кажуть, що якщо ставку зробити меншою за 40 000 гривень за бронь, то не потрібно було й починати. Нібито мале наповнення бюджету. Представники великих підприємств із сотнями працівників кажуть так: поставте планку 6 тисяч гривень, ми не витягнемо", — описує нардеп проблеми.

Зазначимо, що раніше ФОПи мали право на бронь за рішенням Кабміну України за умови виконання оборонного замовлення або інших робіт для органів місцевої влади та військових адміністрацій. Діяльність потрібно підтверджувати договорами та документами.

Нардеп підкреслює можливість зловживань під час оформлення працівників компаній за схемою ФОП заради бажання роботодавця заощадити на податкових відрахуваннях.

"Нюанси є, але з цього рівняння [розробка умов для броні від мобілізації] дрібних підприємців ми не викидаємо", — додав він.

Крім підприємництва, працевлаштування на умовах оформлення ФОП поширене в IT-сфері. У таких працівників хороші зарплати і керівники проєктів із задоволенням заплатять фіксовану ставку, аби тільки їх не чіпали воєнкоми, каже Фокусу президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник.

За словами фахівця, в Україні є люди, які готові платити ТЦК до 10 тисяч доларів за відстрочку від мобілізації. Інші платять чималі гроші провідникам-шахраям, які обіцяють провести чоловіків манівцями через український кордон. Нерідко всі вони потрапляють до рук прикордонників.

"Час зрозуміти, що не всі громадяни наважаться воювати. Буде правильно, якщо людину забронюють і гроші підуть до бюджету, а не ділкам", — пояснює він свою позицію.

Фокус раніше писав, що завдяки оплаті компаніям фіксованої ставки за бронь працівників, український бюджет отримає від 18 млрд до 155 мільярдів гривень за рік.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пропонував президенту Володимиру Зеленському розсекретити дані про втрати ЗСУ у війні з РФ. Арахамія впевнений, що цифра втрат набагато менша за 100 000 осіб.