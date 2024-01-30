Через можливу відставку Залужного катастрофи не буде: в Україні багато талановитих генералів, — Козій

Засудженням або виправданням дій будь-якого військового має опікуватись інститут військового омбудсмена, а такого в Україні немає. Можливо, Залужному варто дати час перепочити або відправити його на іншу посаду, каже військовий експерт.

Хоча вчорашні повідомлення щодо відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виявилися фейком його потенційне звільнення з посади не є критичним — в Україні чимало досвідчених та талановитих генералів. А якщо Залужний сам піде у відставку, то це може бути пов'язано з його втомою. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий експерт Ігор Козій.

За словами експерта, як раз зараз може бути саме час, щоб замінити Залужного кимось іншим і відправити його на іншу ділянку фронту на заміну якогось генерала для більш конкретного напрямку роботу. А можливо є сенс дати головнокомандувачу відпочити на академічній лаві, щоб закінчити свою наукову роботу і трішки відволіктись працюючи у науковому плані над зміною чи реформами в українській армії.

"То що з нього хтось пробує зробити другого Ісуса Христа або ікону або політика — це їх погляд на Залужного, але він просто людина, — акцентує Козій. — За декілька років війни в обставинах, коли не зрозуміло яка і коли надійде зброя щось планувати й результативно працювати на такій посаді дуже важко".

Ігор Козій не бачить в потенційній відставці Залужного жодної катастрофи, адже Україна рухається уперед. Все одно рано чи пізно одне покоління змінює наступне, зазначає він.

Військовий експерт каже, що у випадку, якщо у ЗСУ почнуться невдоволення відставкою головнокомандувача, то це продемонструє слабкість його позиції, адже жоден керівник не може залишити після себе пустелю. Якщо так станеться, то такий керівник явно помилився професією.

"Військова справа — це не справа без жертв, але їхню невиправданість має оцінювати інститут військового омбудсмена, — відзначає Козій. — Тому у мене питання до РНБО та президента: а де у нас військовий омбудсмен?".

За враженням експерта, в Україні забули про важливість такого інституту, а він захищає однаково і Залужного і простого солдата і є громадським наглядом над армією. Інститут військового омбудсмена захищає головне право — право на життя і контролює виконання посадовими особами забезпечення всім необхідним бійців, щоб вони мали менше шансів загинути.

"Тому замість Залужного військовий омбудсмен буде звинувачувати не його у нестачі ресурсів, а тих, хто їх не надав, — каже військовий оглядач. — Або тих, хто змусив Залужного прийняти ті чи інші рішення, що могли привести до загибелі бійців".

Повна розмова з Ігорем Козієм незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Фокус писав, що відбувається навколо особистості головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Крім того, політичний аналітик Александров Кочетков на сторінках Фокуса розмірковує, хто робить головнокомандувача політиком.