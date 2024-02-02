ЗСУ не вистачає снарядів, а окупанти намагаються закріпитись в районах Авдіївки, — експерт DeepState

ЗС РФ намагаються крок за кроком облаштувати позиції в будинках Авдіївки, пересуваючись іноді по декілька людей. ЗСУ критично потрібні боєприпаси, а росіяни мають їх стільки, що стріляють навіть не прицільно, каже співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

З самого початку війни ЗСУ відчували недостатність боєприпасів для артилерії, а зараз цей снарядний голод став максимально відчутним. Своєю чергою окупанти використовують снаряди часто взагалі не прицілюючись. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий аналітик та співзасновник проєкту DeepState Роман Погорілий.

В армії Росії були проблеми зі снарядами тільки тоді, коли Сили оборони України вражали якісь склади з боєприпасами. Своєю чергою ЗСУ завжди стріляли більш прицільно, відповідально ставлячись до БК, зазначає експерт.

"Звичайно, основні потреби ЗСУ в снарядах покривають західні партнери, а ми бачимо, яка зараз ситуація, адже обіцяного мільйона снарядів Україна не отримала, каже Роман Погорілий. — Зараз мова йде вже про 600 тисяч снарядів і то ми їх ще не бачимо на фронті".

Це сигналізує про те, що потужностей західного ВПК не вистачає для їхнього швидкого виробництва і це на тлі спроб деяких європейських політиків зробити все можливе для затягування допомоги Україні, каже фахівець. Проте український уряд активно працює над тим, щоб збільшити виробництво саме вітчизняних боєприпасів і цей процес активно триває.

Щодо подій під Авдіївкою, то за словами Романа Погорілого, там ситуація розвивається дуже динамічно і неможливо чітко сказати, які та чиї сили закріпились в тому чи іншому кварталі міста. На цей час ворог намагається закріпитись у місті та окопатись так, щоб його неможливо було вибити.

"Окупанти діють послідовно і закріплюються в будівлях дрібними групами, навіть по одній людині можуть накопичувати в будинках, — каже експерт. — Таким чином основною небезпекою є саме це, адже потім вибивати ворога з будівель буде важко".

Повна розмова з Романом Погорілим незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше Фокус розповідав, що ворог розробив нові хімічні гранати. Наповнюють їх небезпечною речовиною хлорацетофеноном.