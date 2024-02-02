Небезпека "жовтих" цінників і чому виробники зменшують вагу товару: як перемогти маркетологів (відео)

Треба завжди моніторити вартість промислових товарів, адже продавці можуть влаштовувати "фейкові" акції. Проте знижки на продовольчі товари майже завжди є реальними, тому що продукти мають термін придатності, каже креативний директор Артем Беседа.

Заманювати українців умовною ціною в "9,99 грн" продовольчому бізнесу все важче, адже це старий трюк, проте досі вдається маніпулювати з обємом товарів, наприклад, молока чи сипучих продуктів — замість 1 літра продавати 900 мл. Покупець завжди ретельно перевіряє ціни, бо вони часто міняються, а от об'єм товарів роками не змінний, особливо, якщо це звичайна продукція. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів креативний директор Артем Беседа.

Він акцентує, що у мирний час такими "гачками" виробники дійсно можуть отримувати надприбутки, але зараз в Україні, під час війни, це робиться саме для виживання бізнесу. Забагато втрат несуть саме виробники продовольчої продукції, починаючи від важкості виробляти продукти закінчуючи втратою ринку через масовий відїзд українців до ЄС.

"Розуміючи, наскільки складно зараз виробляти те саме примітивне молоко, до якого всі звикли, я вважаю, що подібні кроки зі зменшенням об'єму не є критичними, — зауважує Артем Беседа. — Я навіть готовий надати таку своєрідну підтримку вітчизняному бізнесу, заплативши ту саму ціну не за літр, а за 900 мл, щоб виказати свою вдячність".

Щодо акційних "жовтих" цінників, то експерт радить ретельно вивчати цінову історію товару, адже дуже часто продавці завищують вартість, а потім роблять "акцію". Проте ця ситуація не стосується саме продовольчих товарів, адже у них дійсно є термін придатності, тому знижки на продукти цілковито реальні, бо магазину важливо позбутись товару, який невдовзі неможливо буде продати.

"З реальністю знижок на продукти все дуже просто: дивимось на строк придатності й розуміємо, що він добігає завершення, тому знижка чесна, — каже Беседа. — Але щоб ваші гроші не пропали даремно купуючи подібний товар треба розрахувати, чи дійсно ви встигнете його з'їсти, доти термін придатності не закінчиться".

Щоб вдало заощаджувати в українців є багато інструментів: це і порівняння цін в інтернеті та торгівельні майданчики, де продавці пропонують один і той же товар по різній вартості з доставкою, каже креативний директор. Завдяки багатій кількості продавців завжди можна знайти товар дешевше.

За словами Артема Беседи, під час війни змінилась і реклама товарів. Є багато невдалих прикладів, коли деякі бренди намагались нажитись на війні, але одним з найкращих прикладів експерт вважає акцію фонду United24 з браслетами Азовсталі. На думку креативного директора, все ж таки більшість адекватних брендів зараз намагається зосередитись саме на українських цінностях в тональності сьогодення і це дуже позитивно.

Раніше Фокус писав, що в Україні все ще популярна купівля валюти для заощаджень, причому, купують українці як готівкові долари та євро, так і безготівкові — на власні валютні картки.