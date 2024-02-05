"Навіть Путін перелічує захоплені будинки в Авдіївці", — оглядач про боєздатність армії РФ

Окупанти зазнають важких втрат під Авдіївкою і понад 3 місяці не можуть захопити місто більшими силами, ніж ті, які наступали на Київ. Цього місяця штурми будуть більш серйозними, адже треба показати результат перед переобранням Путіна, каже військовий аналітик Олександр Коваленко.

Російські окупанти спробували прорвати українську оборону на півдні Авдіївки та зачепитись за декілька вулиць. Зараз вони намагаються з півдня зайти на так званий "Дев'ятий квартал" через вулиці Соборну, Спортивну на Чернишевського. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Ці вулиці важливі тим, що примикають до траси 05-05, що саме і веде на "Дев'ятий квартал", каже він. Цей квартал має забудівлю багатоповерхівками, які можуть служити своєрідними висотами, з яких краще робити обстріли та оборонятись.

"Якщо армії РФ не вдасться захопити ці будівлі, то міські бої з боку загарбників будуть не такими ефективними, — зазначає Коваленко. — Ворог значно збавив намагання оточити ЗСУ в польових умовах і зосередився саме на міських боях".

За словами аналітика, зараз агресор має три основних напрямки по міських боях: в північному секторі — Коксохім, піщаний кар'єр на сході та приватний сектор на півдні. Це ярко характеризує, як змінився розмах бойових дій з початку вторгнення, адже тоді ворог був під Києвом, а тепер намагається вже котрий місяць просунутись Авдіївкою, каже Коваленко. Тим більше, що з частини будинків окупантів вже вибили.

"Уявіть собі рівень боєздатності російської армії, коли тепер сам Путін своїм громадянам перелічує кількість захоплених домів в місті розміром 29 квадратних кілометрів, що менше Бахмуту, — акцентує аналітик. — При цьому під Авдіївкою угруповання ворога трохи більше від того, що наступало на Київ і складає 45 000 бійців".

Такою масою ось вже понад 3,5 місяці армія РФ намагається і не може взяти маленьке містечко. Такі своєрідні "лакмусові папірці" розкривають всі можливості російської армії.

За останні три місяці окупанти втратили понад 80 тисяч людей особового складу і тут велику роль грає слабкість підготовки бійців, артилерії та нестача броньованої техніки, каже Коваленко. Армії РФ доводиться проводити наступи у важких умовах з великими втратами через примху Путіна показати електорату хоч якусь перемогу в Україні.

"Основні намагання захопити Авдіївку будуть активізуватись в лютому, — акцентує аналітик. — Але через брак техніки у ворога будуть просто шалені втрати".

Повна розмова з Олександром Коваленком незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Раніше військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський пояснив, чому для України важливо утримувати місто Авдіївка у Донецькій області. З його слів, Авдіївка з оперативної точки зору "тримає" під контролем Донецьк.