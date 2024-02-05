Найгарячіший напрям на фронті: що буде, якщо Україна втратить Авдіївку (карта)

Офіцер запасу Сергій Грабський розповів, що ЗС РФ намагаються втягнути Україну у вигідні їм вуличні бої. Водночас втрати не мають для Росії жодного значення.

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Військовий експерт та полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський пояснив, чому для України важливо утримувати місто Авдіївка у Донецькій області. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого у виданні "Вчасно" 4 лютого.

Експерт назвав Авдіївський напрям "найгарячішим". Він пояснив, що Авдіївка з оперативної точки зору "тримає" під контролем Донецьк. Це заважає ЗС РФ переміщувати резерви, накопичувати боєприпаси та озброєння.

"Якщо ми втрачаємо місто, противник отримує змогу накачувати свій південний фронт додатковими ресурсами і військами, що може вплинути на перебіг дій як на східному, так і на південному напрямках", — зазначив Грабський.

Місто Авдіївка на карті бойових дій Фото: Deep State

З його слів, російські окупанти це розуміють і тому намагаються втягнути ЗСУ у "виснажливі кровопролитні вуличні бої". Такі бої — це протистояння сам на сам, в яких ЗС РФ можуть перемагати "кількістю".

"Говорити про те, що ми впевнено будемо утримувати Авдіївку, майже безглуздо, тому що в утриманні цих позицій має бути доцільність, що визначається військовим керівництвом на базі аналізу поточної ситуації. І, можливо, з’явиться момент, коли ця доцільність втратить сенс, адже ми не можемо собі дозволити розкіш втрачати людей у пропорції один до одного, навіть один до двох", — підкреслив офіцер запасу.

Він підтвердив, що Росія "увійшла в раж" і буде намагатись просуватись далі. Втрати, які могли б зупинити будь-яку армію, на РФ не мають жодного впливу.

"Проте це також може перетворитися у таку собі піррову перемогу, як це сталося з Бахмутом, коли вони вийшли на околиці Бахмута і не мали сил наступати далі. Може бути таке і в Авдіївці", — додав Грабський.

Нагадаємо, мешканці Авдіївки, яким вдалося евакуюватись, розповіли про ситуацію у місті.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чому ЗС РФ не вдається захопити Авдіївку.