"Старими гарматами хочуть зрівнятися в дальності із ЗСУ", — оглядач про Кринки й Авдіївку (відео)

До старих радянських гаубиць є ще багато боєприпасів, які може постачати Північна Корея, тому армія РФ намагається їх використовувати. ЗСУ теж застосовують подібні гармати, каже військовий оглядач Олександр Коваленко.

Попри розширення плацдарму ЗСУ в Кринках на лівобережжі Херсонщини не можна говорити, що це якийсь "хук" ворогові у відповідь на намагання просуватися по Авдіївці. Це взагалі окремий напрямок фронту, адже Авдіївка відтягує на себе північний ресурс ворога, а Кринки — південний. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Щодо інформації про використання ворогом старих гаубиць часів Другої світової, то й ЗСУ України таку зброю активно використовує, зазначає аналітик. Гаубиці М-46 мають калібр 130 мм, і у двох сторін залишилося чимало боєприпасів для такої артилерії, хоча самих гармат не багато. До того ж у КНДР це дуже популярна гаубиця, тому РФ може їх залучати, адже має змогу отримувати з Північної Кореї додаткові боєприпаси до цих гармат.

"Але головне в цих гаубицях те, що осколково-фугасним пострілом вони можуть бити на 25 км, а з реактивними снарядами навіть на 35 км, — акцентує оглядач. — Такими гаубицями окупанти намагаються досягти паритету з артилерією ЗСУ, які мають середній показник дальності 30 км завдяки системам "Сюзанна", КРАБ, М-777".

У росіян залишилося 200-300 подібних радянських гаубиць, хоча треба поставити запитання, у якому вони стані, каже Коваленко. Хоча ці гаубиці агресор може отримувати від тієї ж Північної Кореї.

Повна розмова з Олександром Коваленком незабаром вийде на YouТube-каналі Фокусу.

Лівобережний плацдарм під Кринками з'явився восени 2023 року. В ЗМІ розповідали, що на лівий берег Дніпра висадилися українські морпіхи, які змогли просунутися до населеного пункту на півдорозі між Олешками та Новою Каховкою.

Нагадуємо, OSINT-розслідувачі підрахували, скільки FPV-дронів використовують ЗС РФ і ЗСУ: перевага поки що на боці українців. Водночас у ЗМІ встановили, із яких країн Україна могла б отримати додаткові танки радянського виробництва.