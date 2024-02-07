Тунелі та комунікації як ознака боїв у містах: що відбувається у секторі Гази, — Давид Шарп

Наразі ЦАХАЛ готується зачищати тунелі у місті Хан-Юніс, де можуть ховати заручників. Будь-якій армії під час боїв у забудованих територіях треба пам'ятати про можливість використання ворогом підземних комунікацій, каже ізраїльський військовий оглядач.

Будь-яка армія світу повинна пам'ятати, що у випадку боїв у містах завжди є ризик використання підземної інфраструктури ворогом. Також треба самому вдало вміти використовувати підземні комунікації, щоб вони дали перевагу для наступу. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ізраїльскій військовий оглядач Давид Шарп.

Треба обов'язково брати до уваги, що ворог може за допомогою інженерної техніки вирити якісь підземні проходи. Це було дуже популярним в давні часи під час війн, залишається актуальною темою і зараз, вважає експерт.

"Особливо небезпека підкопів та риття тунелів зростає під час позиційних війн, коли позиції двох сторін довгий час залишаються не змінними, — зазначає Шарп. — Тоді противник може намагатись шукати нестандартні способи змінити ситуацію, в тому числі завдяки підкопам. Отже, потрібно великий час приділяти розвідці".

За словами фахівця, при наявності великою кількості підземних комунікацій, щоб попередити можливість просування ворога, треба заливати їх водою чи використовувати роботів або службових собак для перевірки.

Щодо ситуації в самому Ізраїлі, то на цей час, за словами Шарпа, в північній частині Гази загальновійськова частина операції вже завершилась. Ізраїльска армія відділила її від основної частини сектора і проводить там зачистки.

"У північній частині зараз знаходиться близька 150 тисяч місцевого населення, що ускладнює операції з виявлення залишків підрозділів ХАМАСу, — акцентує військовий оглядач. — На цій території продовжують переховуватись декілька тисяч дезорганізованих бойовиків, що складає третину від загальної кількості з початку війни".

На півдні у місті Хан-Юніс продовжує діяти ізраїльска армія, яка готується до зачистки підземних тунелів, довжина яких сягає 160 кілометрів і де терористи можуть ховати заручників. Це змушує армію оборони Ізраїля діяти дуже обережно і не використовувати потужні удари, зазначає Давид Шарп.

З приводу блокування пакета допомоги Україні та Ізраїлю з боку США військовий оглядач зазначає, що цей пакет так чи інакше буде прийнятий. Ізраїль, за його словами, не був ідеально підготовлений до війни з ХАМАСом, але Україні допомога потрібна більше і скоріше.

Повне інтерв'ю з Давидом Шарпом незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

Нагадаємо, 7 січня ЦАХАЛ виявив підземне виробництво крилатих ракет бойовиків ХАМАСу. До цього вважалося, що угруповання виробляло ПТРК, ПЗРК, безпілотники, але не крилаті ракети. Однак поки невідомо, чи встигли бойовики їх розробити.