Хто наступний: після відставки Залужного готуються перестановки в Кабміні, — експерти

Після заміни генерала Валерія Залужного в експертних колах почали говорити про підготовку масштабних кадрових перестановок не тільки в армії, а й в уряді. Фокус попросив експертів припустити, кого найближчим часом знімуть з посади.

Увечері 8 лютого стало відомо про відставку генерала Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ. На його місце призначили генерал-полковника Олександра Сирського.

Незадовго до офіційної відставки Залужного президент України Володимир Зеленський заявив, що політичному і військовому керівництву країни необхідне перезавантаження. Глава держави зазначив, що ротації потрібні не тільки в армії, а й у лавах інших управлінців.

Слідом за Залужним

Насамперед кадрові перестановки торкнуться військового керівництва країни, вважають експерти. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський приведе свою команду, на його попередню посаду командувача Сухопутними військами потрібно буде призначити людину, хтось з оточення Залужного піде слідом за ним.

З великою ймовірністю посади позбудеться начальник Генштабу Сергій Шаптала. Однак на думку експертів, суспільство спокійно відреагує на прийдешні ротації в армії. На тлі відставки Залужного це не матиме великого значення.

"Ті, хто близько пов'язаний із Залужним, підуть у відставку самі. Не думаю, що зміни будуть великими. Деякі члени команди можуть залишитися. Наприклад, генерал-лейтенант Михайло Забродський [командувач десантно-штурмовими військами ЗСУ — Ред.] Із ним у президента Зеленського була розмова. Якщо хтось із команди Залужного залишиться, це продемонструє суспільству, що причина [відставки ексголовнокомандувача ЗСУ] не тільки в політичних розбіжностях з Офісом президента. Мова дійсно йде про нові підходи до управління країною", — пояснює Фокусу політолог Володимир Фесенко.

Крім ротації військових, в експертних колах ходять чутки про підготовку відставок у Кабінеті міністрів. За різною інформацією, йдеться про міністерство закордонних справ, міністерство юстиції, а також МВС.

"Відставки в Кабміні цілком логічні. З точки зору заяв Зеленського про те, що потрібне перезавантаження. Якщо ми поміняли військове керівництво, потрібно поміняти і тих, хто прямо або опосередковано впливає на діяльність ЗСУ і від чиїх рішень залежать поставки та інші питання. Крім того, президенту потрібно спустити пару, показати українцям, що проблема не тільки у фігурі головнокомандувача. Питання — чи будуть рішення озвучені найближчого понеділка, чи їх відкладуть у часі", — говорить Фокусу політолог Ігор Рейтерович.

Фесенко додає, що зміни в Кабміні готуються з 2022 року і безпосередньо не пов'язані з відставкою генерала Залужного. Крім кадрових перестановок, в уряді готуються структурні зміни — можливо, деякі міністерства припинять своє існування або будуть об'єднані з іншими.

"Думаю, тому довго не призначили міністра культури", — міркує Фесенко.

Чутки далекі від реальності

Політолог Олег Постернак зазначає, що в експертних колах розмірковують про можливу відставку прем'єр-міністра. На його місце пророкують як главу Офісу президента Андрія Єрмака, так і низку топпосадовців — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, міністра економіки Юлію Свириденко, а також посла України в США Оксану Маркарову.

"Мені здається, ці чутки далекі від реальності. Єрмак ефективний на своїй посаді, у нього широкі повноваження. Але якщо прем'єра і будуть міняти — то називають також імена міністрів Федорова, Свириденка, Маркарової. Але це дуже притягнуті за вуха чутки", — зазначає Постернак.

Прийдешні кадрові зміни можна пояснити тим, що в суспільстві наростають протестні настрої. В умовах війни, коли вибори поставлені на паузу, політичному керівництву потрібно пом'якшити хвилю невдоволення. Єдиний і найбільш ефективний спосіб — замінити чиновників.

"Щоб знизити протестну активність, що наростає навколо фігури президента, завжди можна здійснити ротацію в Кабміні. Не секрет, що багато чиновників не справляються зі своїми функціями. Але не потрібно забувати, що кадрова лава не нескінченна", — міркує Постернак.

Рейтерович додає, що хоча незамінних управлінців у країні немає, знайти ефективні кадри, здатні запропонувати принципово нові підходи — завдання з кількома зірочками.

"Головна проблема — про що писали, зокрема західні ЗМІ — коли в країні проводять масштабні кадрові зміни, на якийсь час втрачається ефективність управління внутрішніми процесами. Будь-якому чиновнику, навіть якщо він сильно інтегрований у систему, потрібен час, щоб розібратися, як усе влаштовано на новій посаді. Такий підхід можуть дозволити собі країни, які перебувають у простішій ситуації, ніж Україна. Для нас ротація в керівництві — великий виклик", — міркує Рейтерович.

Що стосується нових підходів, озвучених Зеленським, на думку експертів, ця теза недієздатна. Сьогодні в керівництві країни немає людей, які можуть запропонувати принципово новий погляд на те, як потрібно управляти процесами в країні.

"Можна, звичайно, провести просто перестановки для видимості. Але принципово не думаю, що щось зміниться. Сирський продовжить робити те, що робив Залужний. І всі слова, який озвучив президент, про те, що потрібно поміняти в ЗСУ — це чи не слово в слово фрази зі статті Залужного. У чому тоді принципово новий підхід?" — задається питанням Рейтерович.

Фокус раніше писав, що звільнення генерала Валерія Залужного може викликати апатію і розчарування в суспільстві, що стане причиною протестів після війни.

Також Фокус зазначав, що, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Залужного звільнили через необхідність діяти по-новому.