"В Авдіївці знищують 12 з 20 окупантів, а ЗСУ можуть залишити місто", — Євген Дикий

Через нестачу артилерійських снарядів Авдіївка втрачає змогу триматись. Окупанти майже перекрили останню трасу для постачання боєкомплекту до Коксохіму, каже ветеран АТО.

Ситуація в Авдіївці все складніше: ворог просувається та насувається вулицями, а Коксохім, який тримається, може опинитись без логістики. Росіянам для перекриття траси, по якій доставляють боєкомплект та припаси, залишився лише кілометр і вона давно активно прострілюється. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів ветеран АТО та військовий експерт Євген Дикий.

За його словами, якщо окупанти остаточно перекриють цю трасу, то Силам оборони України доведеться залишити Коксохім, щоб не повторювати історію Маріуполя. Така ситуація може скластись найближчим часом.

"Але оборона в Авдіївці не є хаотичною, як деякі вважають, ЗСУ оптимально тримають оборону з урахуванням наявного ресурсу, — зазначає Дикий. — Основні проблеми полягають у нестачі людей та боєкомплекту для артилерії".

Ветеран каже, що снарядів для артилерії не вистачає не тільки в Авдіївці, але й на інших ділянках фронту. Проте саме Авдіївка може стати першою жертвою снарядного голоду, адже допомога від США все ще затримується. Зараз українським гарматам не вистачає відразу трьох основних калібрів: 152 мм, 155 мм та 120 мм.

"Всю цінну західну артилерію, яка дуже допомогала нищити окупантів тепер відводять з під Авдіївки, адже для неї немає снарядів, — акцентує Дикий. — Тримати ці гармати й ризикувати ними не маючи змоги стріляти просто безперспективно. Два-три постріли на день з цих гармат не варті того, щоб ставити їх немов приманку для російських "ланцетів"".

На думку експерта, тепер постає питання: а чи варто в подібній ситуації кидати в Авдіївку свіжі сили особового складу, які навряд чи зможуть протриматись тривалий час без підтримки артилерії? В цілому, Авдіївка зараз є своєрідним люстерцем, в якому відображається гостра ситуація на всій лінії фронту. Співвідношення сил по особовому складу в Авдіївці зараз становить 1 до 20 і окупанти не припиняють "м'ясні штурми".

"Окупанти несуть шалені втрати: 1 до 12, — відзначає Дикий — Але треба розуміти, що у співвідношенні 1 до 20 навіть при знищенні 12 росіян все одно 8 окупантів заходять у місто. Тому є сенс подумати над тим, щоб готуватись до відходу, знищуючи армію РФ настільки, на скільки ще вистачає сил".

За словами ветерана, позиції для відходу та лінія оборони вже є і бійці не опиняться в ситуації, як під Бахмутом, коли при відході їм самим доводилось окопуватись та будувати захисні споруди. Але поки що Авдіївка дуже вигідна для ЗСУ, адже саме там йде страшне перемелювання ворога, зазначає Дикий.

Повне інтерв'ю з Євгеном Диким незабаром вийде на Youtube-каналі Фокусу.

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