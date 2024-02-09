Чотири завдання для Сирського: чи зможе новий головком змінити хід війни

Перед головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським поставлено кілька завдань. Зокрема, переглянути торішню тактику, яка не дала результатів і не допустити стагнації на лінії фронту. Фокус попросив експертів оцінити, чи зможе головком виконати вказівки "згори".

Після відставки генерала Валерія Залужного в Офісі президента пояснили, чим було зумовлене рішення. Серед ключових причин радник ОП Михайло Подоляк назвав:

Необхідність переглянути тактику, яка "не забезпечила в повному обсязі належного результату минулого року";

Не допустити стагнації по лінії фронту, що "негативно впливає на суспільні настрої";

Знайти нові функціональні та високотехнологічні рішення, щоб перехопити ініціативу на полі бою;

Запустити процес реформування управлінських принципів в армії.

Ймовірно, саме такі завдання поставлені перед новим головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

План наступу під питанням

"Коли ми говоримо "уникнути стагнації" — це означає перейти в наступ. Таке завдання стоїть перед головкомом. Ну якщо він зможе спланувати наступальні дії, спираючись на сили і засоби, які у нас є зараз, — це буде на межі Біблійного дива", — міркує в розмові з Фокусом майор запасу і учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

За словами співрозмовника Фокуса, у військових колах говорять про те, що заміна головкому посеред військових дій, що тривають, — не найвдаліший хід.

"Особисто до генерал-полковника Олександра Сирського претензій немає. Але завдання, поставлені перед ним, не будуть виконані. Тому що для цього в армії немає коштів. Якщо партнери дадуть нам зброю, снаряди, нам вдасться провести додаткову мобілізацію, тоді ми можемо планувати наступальні дії, щоб зупинити стагнацію. Але давайте будемо реалістами. Якщо всього цього не буде, як головком виконає завдання? Мені за нього страшно, тому що політичні керівництво може зробити його винним, якщо ситуація не покращиться", — продовжує Гетьман.

За словами політичного експерта Олега Постернака, основна претензія до генерала Залужного з воєнно-політичного погляду була пов'язана з тим, що в активну фазу війни в бій не відправили величезні частини, які перебували за межами передової.

"Про це пише і Західна частина преси. Тому від нового головкома ми напевно побачимо інший підхід до комплектування частин і використання їх на полі бою. І хоча багато хто вже підносить це так, ніби генерал Залужний не кидав солдатів у бій, бо беріг їхні життя, а генерал-полковник Сирський не буде нікого жаліти. Але це дуже спрощений підхід до розуміння їхніх постатей", — зазначає експерт.

Буде лояльним до влади

На думку Постернака, Сирський буде більш залежним від Офісу президента, ніж Залужний. У цьому полягала одна з причин, чому відбулася заміна головкому.

"Це непогано, але й не добре. У країні з глибокими демократичними традиціями альтернативні сценарії кращі, ніж авторитарне управління. Але можливо, на даному етапі війни на виснаження, іншого способу утримати ефективність армії немає, і президент керується цими інтересами", — додає експерт.

Політолог Ігор Рейтерович вважає, що принципово нового підходу, який очікують в Офісі президента після відставки Залужного, не буде. Новий головком продовжить його курс, але буде більш лояльним до влади.

"Можна, звичайно, провести просто перестановки для видимості. Але принципово не думаю, що щось зміниться. Сирський продовжить робити те, що робив Залужний. І всі слова, який озвучив президент, про те, що потрібно поміняти в ЗСУ — це чи не слово в слово фрази зі статті Залужного. У чому тоді принципово новий підхід?" — задається питанням Рейтерович.

Нагадаємо, на думку експертів, звільнення генерала Валерія Залужного може викликати апатію і розчарування в суспільстві, що може призвести до протестів після війни.

Фокус також писав, кого знімуть з посади в Кабміні після відставки Валерія Залужного.