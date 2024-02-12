"Без ресурсів хід війни не змінять": що відомо про нових керівників армії України

У керівництві армії масштабні кадрові перестановки. Слідом за головкомом Олександром Сирським посади отримали десяток людей. Фокус з'ясував, чи зможуть нові командири змінити хід війни.

Минулого тижня президент відправив у відставку генерала Валерія Залужного і призначив головкомом генерал-полковника Олександра Сирського. Слідом за головнокомандувачем практично все армійське керівництво зіткнулося з кадровими змінами.

Заступниками Сирського стали полковники Вадим Сухаревський та Андрій Лебеденко. Перший відповідатиме за безпілотні системи, другий — за технологічний компонент армії та бойових систем.

Генштаб ЗСУ очолив генерал-майор Анатолій Баргилевич. Його заступниками стали бригадні генерали Володимир Горбатюк — відповідатиме за планування, Олексій Шевченко — відповідальний за логістику, і Михайло Драпатій — відповідатиме за підготовку особового складу.

Головою Сухопутних військ став Олександр Павлюк. Командиром Об'єднаних сил — Юрій Содоль.

Десантно-штурмові війська очолив Ігор Скібюк, а Сили ТРО — Ігор Плахута.

Що відомо про нових командирів

Військові експерти зазначають, що в оновленому керівництві армії є професіонали з бойовим досвідом за плечима.

"Вони всі воювали, знають свою справу. Тому люди, які прийшли — сумнівів у їхньому професіоналізмі немає. Від головкому хотілося б побачити програмну статтю, в якій він пояснить своє бачення військових дій", — говорить Фокусу військовий експерт Павло Нарожний.

Відомо, що заступник головкому полковник Вадим Сухаревський з березня 2022 року командував 59-ю окремою механізованою бригадою. Його ім'я широко відоме у військових колах. Він брав участь у боях під Слов'янськом навесні-влітку 2014 року. За його наказом у квітні 2014 року в околицях Слов'янська, біля села Семенівка було відкрито вогонь на ураження, що стало першою кулеметною чергою ЗСУ в російсько-українській війні. Тоді Сухаревському було 29 років.

За видатні успіхи нагороджений Героєм України 2022 року.

Полковник Анатолій Баргилевич, який очолив Генштаб замість генерал-лейтенанта Сергія Шаптали — на початку повномасштабної війни командував силами територіальної оборони на Гостомельському напрямку. Після цього був начальником штабу оперативно-стратегічної групи "Хортиця". Серед успішних військових операцій — наступ на Харківському напрямку у 2023 році. Відзначений низкою високих військових нагород — Орденом Богдана Хмельницького II і III ступеня, Орденом Данила Галицького.

Заступник Баргилевича бригадний генерал Михайло Драпатій був одним із керівників контрнаступу в Миколаївській і Херсонській областях після початку повномасштабного вторгнення. У 2014 році командував 2-м механізованим батальйоном 72-ї окремої механізованої бригади. Керував операцією зі звільнення заручників у захопленому міськвідділі міліції Маріуполя.

Також Драпатій командував 58-ю окремою мотопіхотною бригадою (Конотоп), яка виконувала завдання в Авдіївці та Ясинуватському районі Донецької області в 2016 році, а в 2017 — у районі Бахмутської траси.

На новій посаді бригадний генерал відповідатиме за навчання особового складу.

Десантна бригада Юрія Содоля, який очолив Об'єднані сили ЗСУ, була в гарячих точках із 2014 року, беручи участь у боях за Рубіжне, Ямпіль, оборону Донецького аеропорту. На початку повномасштабного вторгнення Содоль отримав Героя України за бої у Волновасі Донецької області.

Вибивається із загального списку хіба що ім'я Ігоря Плахути, якого президент призначив на посаду командира Сил територіальної оборони. За інформацією ЗМІ, у грудні 2013 року він командував військами МВС під час зачистки урядового кварталу від прихильників Майдану.

Сам Плахута у відповідь на публікації журналістів докладно розписав, чим займався під час повномасштабного вторгнення. За його словами, з перших днів великої війни він перебував на передовій, майже рік був виконувачем обов'язків заступника командира оперативно-стратегічного угруповання "Хортиця", особисто керував підготовкою та обороною Куп'янська.

Справа не в кадрах, а в системі

"Щоб змінити хід війни, потрібна постійна підтримка союзників — насамперед, США", — продовжує Нарожний. На думку експерта, без боєприпасів, снарядів і достатньої кількості людей, досягти успіхів на фронті неможливо навіть за найблискучіших і найвидатніших командирів біля керма.

"Стримувати наступ ми зможемо. Але без боєприпасів для систем ППО — це питання тільки часу, коли вони закінчаться, тому що Європа нам поставляє не ту кількість, яка потрібна — стане дуже важко. Потрібно вирішити два головні питання, пов'язані з мобілізацією. Бо без людей воювати теж неможливо. Перше — політичне питання. Посилення мобілізації — неприємне рішення для суспільства, але його потрібно вирішити. Друге — економічне питання. Чи зможемо ми забезпечити всім необхідним велику армію?" — розмірковує Нарожний

Військовий експерт Ігор Козій погоджується, що в нинішній ситуації перестановка кадрів на керівних посадах в армії не має ключового значення, оскільки імена самі по собі нічого не вирішують. Як і наявність бойового досвіду.

"Для вищого офіцерського складу важливо не зброю в руках тримати, а правильно планувати дії. А планувати без ресурсів — неможливо. А їх на сьогодні немає. Тому я думаю, що головком Сирський — теж тимчасовий керівник. Щойно він не виконає поставлених завдань, його приберуть", — каже Фокусу Козій.

Майор запасу й учасник російсько-української війни Олексій Гетьман говорив Фокусу, що у військових колах скептично ставляться до заміни головкому посеред військових дій, що тривають. І хоча особисто до генерал-полковника Олександра Сирського, з точки зору його професіоналізму, претензій немає, поставлені перед ним завдання навряд чи будуть виконані.

"Якщо партнери дадуть нам зброю, снаряди, нам вдасться провести додаткову мобілізацію, тоді ми можемо планувати наступальні дії, щоб зупинити стагнацію. Але давайте будемо реалістами. Якщо всього цього не буде, як головком виконає завдання? Якщо він зможе спланувати наступальні дії, спираючись на сили і засоби, які в нас є зараз — це буде на межі Біблійного дива", — зазначав Гетьман.

Раніше Фокус писав, що після заміни генерала Валерія Залужного масштабні кадрові перестановки чекають не тільки на армію, а й на уряд.

Також Фокус повідомляв, що, за словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Залужного звільнили через необхідність діяти по-новому.