"Бракує артилерії та бронетехніки": чи зможе Україна впоратися з дефіцитом зброї без допомоги США

Без 60 млрд доларів допомоги від США Україна відчує брак техніки та боєприпасів на фронті, вважають експерти. Фокус розбирався, чи зможе Київ впоратися з дефіцитом зброї.

Американські сенатори підтримали пропозицію уряду президента Джо Байдена про виділення близько 90 млрд доларів для допомоги країнам-партнерам — Україні, Ізраїлю та Тайваню. За проголосували 70 сенаторів, 29 — проти. Україні з цих коштів обіцяють спрямувати понад 60 млрд доларів. Але для цього знадобиться підтримка Палати представників, де більшість — у республіканців.

Як відомо, виділення допомоги блокувалося понад чотири місяці. І поки неясно, чи підтримають пропозицію уряду президента в Конгресі. Раніше спікер Палати представників Майкл Джонсон дав зрозуміти, що заблокує законопроєкт про виділення допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, якщо в документі не буде рішень щодо міграційного питання.

"[У законопроєкті] відсутні будь-які зміни в прикордонній політиці від Сенату. Палаті представників доведеться продовжувати працювати над цими важливими питаннями з власної волі. Америка заслуговує на краще, ніж статус-кво Сенату", — наводили слова Джонсона у виданні The Hill.

За оцінками американських чиновників, якщо Києву не постачатимуть засоби ППО, запасів вистачить лише до наступного місяця, про що повідомляли в The New York Times.

Водночас у Києві впевнені, що в найближчі два місяці США проголосують за виділення допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню. До цього часу в нашої країни достатньо ресурсів.

"Минулого тижня я був у США і став свідком підтримки України. Однак всередині ще залишаються невирішеними питання, пов'язані з кордоном", — заявив в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Постачання зі США

"Давид Арахамія, ймовірно, говорив про ракети для ППО, коли згадував про ресурси. Я не розумію логіки, оскільки два місяці — це дуже великий термін. Якщо завтра РФ зірветься з ланцюга і буде обстрілювати нас, як торік, два тижні поспіль завдаючи масованих ударів, у нас швидко закінчаться ракети. Тому неможливо припустити, на скільки у нас вистачить снарядів", — говорить Фокусу полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

За словами експерта, у Києва є угода про постачання ракет для ППО з інших країн, крім США — Японії, Німеччини, Франції. Однак, коли говорять про нестачу ресурсів, ідеться, насамперед, про економію.

"Кількість ракет, яку нам постачають — не нескінченна. Японія відправила партію зі 100 ракет, а коли відправлять нову — невідомо. Крім того, Японія домовилася про постачання не напряму Україні, а через США. Вони постачають американцям, а ті — передають нам. Тому ми не можемо оцінити можливості — що вони можуть нам дати. Економіка наших партнерів працює в режимі мирного часу. Вони збільшують виробництво, але цей процес розтягнутий у часі. Наприклад, США за рік хочуть збільшити виробництво боєприпасів удвічі. А що щодо Японії — ми не знаємо", — міркує Жданов.

За словами співрозмовника Фокуса, допомога від США призначена для трьох напрямків: техніки і боєприпасів, екіпіровки для військових і навчання. Із 60 млрд доларів Київ безпосередньо отримає тільки половину. Решту виділених грошей, як зазначає Жданов, США спрямують у власний військово-промисловий комплекс.

"Вони роблять держзамовлення для власного ВПК, щоб виробляти боєприпаси і потім направляють зброю нам. Зараз ми також домовилися з Центральною Америкою — вони теж постачатимуть нам комплект радянської техніки через США. Нам це вигідно, тому що американці виступають гарантами поставок. Вони розраховуються за техніку і зброю грошима, які виділяють для України", — каже експерт.

Однак ракети для ППО не єдиний ресурс, якого гостро потребує Україна. Жданов зазначає, що на фронті дуже не вистачає артилерії та бронетехніки.

"Захід передав нам усього трохи більше ніж 500 стволів. А нам потрібно близько трьох тисяч. Щось ми покриваємо радянськими запасами, якщо їх можна ще використати, бо у стволів обмежений термін використання. А так ми змушені обмежуватися кількістю артилерії і воюємо з коліс. Усе, що нам передали і привезли — все на полі бою. Може, [генерал Валерій] Залужний трохи накопичив ресурсів, але [головком Олександр] Сирський, думаю, не той, хто буде накопичувати, він буде все кидати в бій, такий у нього стиль. Тому ми зараз на голодному пайку. Без допомоги США буде дефіцит техніки і боєприпасів", — зазначає експерт.

Робота триває

У словах Арахамії про те, що ресурсів вистачить на два місяці, є політичний момент. Такі заяви — один зі способів дипломатії, спрямований на те, щоб США швидше розглядали законопроєкт про виділення допомоги.

"Це сигнал партнерам, що є проблеми, їх потрібно вирішити", — міркує в бесіді з Фокусом політолог Ігор Рейтерович.

Якщо в Конгресі не зможуть дійти згоди щодо понад 60 млрд доларів для України, Києву знадобляться альтернативні сценарії. Арахамія згадував, що Євросоюз ухвалив програму в 50 млрд євро терміном на чотири роки, що дає Україні певні фінансові кошти на найближчий час.

За словами експертів, ведеться робота з розширення співпраці з іншими країнами НАТО і збільшення допомоги від ЄС.

"Можливо, Європа купуватиме у США озброєння і продаватиме Україні. Це менш оперативно, децентралізовано, але всі варіанти потрібно прораховувати", — додає Рейтерович.

Фокус раніше писав, що, на думку директора Адміністративно-бюджетного управління США Шаланда Янг, якщо Конгрес відмовиться проголосувати за додаткове фінансування, це "поставить Київ на коліна на полі бою" і збільшить ймовірність військових перемог Росії.

Також Фокус повідомляв, що без фінансової допомоги США Київ схилятимуть до необхідності сісти за стіл переговорів із РФ.