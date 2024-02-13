За РФ воюють найманці з бідних країн, а "цар-потяг" можуть начинити отрутою, — військовий (відео)

За допомогою найманців Путін хоче вирішити проблему мобілізації. Замість громадян РФ будуть воювати мешканці бідних країн, що дозволить не залучати росіян з великих міст, каже майор запасу Олексій Гетьман.

Поява на фронті представників африканських країн чи навіть з Непалу пов'язана з тим, що Путін погодився надавати подібним добровольцям майже автоматичне громадянство РФ. До того ж місячний оклад в армії Росії часто дорівнюється річному заробітку в таких країнах. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

На його думку, якщо подібна ідеї сподобається іншим мешканцям країн третього світу, то в окупантів взагалі не буде проблем з мобілізацією — будуть воювати коштом подібних зарубіжних найманців. В такому випадку Росія може залучити сотні тисяч мешканців бідних країн світу до своєї агресії.

"Не думаю, що у РФ будуть спеціально готувати таких найманців, скоріше за все вони пройдуть "курс молодого бійця" і не більш, — зазначає Гетьман. — Кремль просто хоче після переобрання Путіна не починати мобілізацію саме за рахунок громадян РФ".

За словами майора запасу, ворог щоденно несе втрати близька тисячі людей особового складу. Такими темпами невдовзі знову буде необхідна мобілізація, а проводити її вже доведеться у великих містах, що може призвести до зростання протестних настроїв.

Щодо своєрідної лінії оборони із залізничних вагонів на Донеччині, яка тягнеться на 30 кілометрів, то, на думку військового, це серйозна перешкода, яку долати не так просто, адже вагони можуть бути завантажені, наприклад, піском, що додає їм стійкості. Напевно ці вагони та підходи до них добре заміновані, додає Гетьман.

"З погляду фортифікаційних споруд подібна ідея не така вже і погана, — зазначає військовий. — До того ж ворог може навіть завантажити в них не тільки пісок, вибухівку, але й отруйні речовини. Тому така перешкода хоч і невзмозі зупинити масштабний наступ, але призупинить його".

Нагадаємо, що 11 лютого стало відомо, що ЗС РФ увійшли до Первомайського на Донеччині і захопили 40% села.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ просуваються в районі Бахмута. Також там є випадки страти українських військових окупантами.