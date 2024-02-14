У РФ ще багато танків та людей: чому треба готуватися до можливого відступу з Авдіївки, — експерт (відео)

Без швидкого прийняття закону про мобілізацію Україна може перебувати тільки в обороні. Для виходу на кордони 1991 року потрібно формувати нові ударні групи, вважає полковник запасу Іван Якубець.

Росія має на консервації приблизно 6 тисяч танків та іншої бронетехніки, що відповідає кількості, яку ЗСУ знищили за весь період широкомасштабного вторгнення. Крім того, ВПК агресора здатен щомісячно випускати 100 нових танків щомісяця. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів полковник запасу та колишній командувач аеромобільних військ України Іван Якубець.

За його словами, в окупантів не буде дефіциту в бронетехніці, а також в особовому складі. За даними ГУР щомісячно до армії РФ поставляється близька 20 тисяч мобілізованих, вже підготовлених солдатів.

"Доказом цього є активні наступальні дії відразу на п'ятьох напрямках в Україні: Куп'янському, Мар'їнському, Лиманському, Авдіївському та Бахмутському, — каже військовий. — Також у ворога значно більше снарядів, ніж було у ЗСУ влітку".

Полковник запасу зазначає, що ворог ще не використав свій потенціальний запас для наступу і до середини березня продовжуватиме активно наступати. Своєю чергою Україні треба протриматись, поки остаточно не вирішаться питання з черговими поставками зброї та фінансової допомоги від США та Європи, а також ще більше активізується український ВПК. В кращому випадку військова допомога надійде до України у квітні.

"А ще головною проблемою злочинне затягування депутатами прийняття мобілізаційного закону, — акцентує Якубець. — Вже зараз потрібно готувати та комплектувати військо, яке буде готове у квітні відправитись на фронт, а сам закон як раз почне діяти тільки у квітні".

Військовий експерт позитивно оцінює рішення перейти до активної оборони з боку ЗСУ із завдаванням тактичних ударів по тилах ворога. Треба всім охолонути та бути готовими до відступу з Авдіївки, адже такий варіант досить вірогідний, вважає полковник запасу.

"Авдіївку можна втримати у разі, якщо перерізати хоча б одну "клішню" ворога, що зараз насувається з боків, зазначає військовий. — Для цього потрібен контрудар, проте чи є для нього можливість, чи доцільність поки не зрозуміло".

Головне, на думку Якубця, не отримати другий Маріуполь, щоб наші бійці не потрапили в оточення. Командирам треба чесно і вчасно доповідати про ситуацію під Авдіївкою, адже президент наполягає на її утриманні, але є межа, до якої є доцільним утримання цього напрямку.

Треба зрозуміти, зазначає військовий, що активною обороною до кордонів 91 року дійти неможливо, для цього треба рухатись вперед за допомогою ударних угруповань. А ці угруповання потребують великої кількості мобілізованих та військового оснащення.

"Для цього потрібно, щоб ВР якнайшвидше прийняла закон про мобілізацію, — зазначає Іван Якубець. — Главком своєю чергою має провести ревізію всіх ЗСУ і визначитись із можливостями і якщо армія України нараховує зараз практично мільйон людей, то треба розібратись, як задіяні ці військові".

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