"Перемкнуло після розмови з Путіним": експерт про дивну трансформацію Ілона Маска (відео)

Ситуація, коли два поважних за віком політика, які б мали вже бути на пенсії, сперечаються за президентську посаду демонструє серйозні проблеми з демократією у США. Це було б не так важливо, якби багато країн не залежали від підтримки Білого дому, каже політичний оглядач Максим Несвітайлов.

Ілон Маск, який постійно намагається виправдовувати Володимира Путіна, на жаль є достатньо впливовою особою на американську частину соціуму. Можна вважати як одну з найвдаліших перемог РФ, що Кремлю вдалось "завербувати" та промити мозок такій людині. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив політичний експерт Максим Несвітайлов.

За його словами, можна легко прослідити трансформацію Маска з прихильника України до прихильника Путіна. На початку вторгнення російських окупантів він допомогав Україні, а після телефонної розмови з Путіним його немов перемкнуло, зазначає експерт.

"Мабуть, до нього вдалось підібрати особливі ключики, а ще над ним попрацювали декілька впливових республіканців, — акцентує Несвітайлов. — Як винахідник та ІТ-бізнесмен Маск молодець, але геніальна людина далеко не завжди геніальна у всіх питаннях і теперішня позиція Маска це доводить".

Очевидно, що в політиці, міжнародних відносинах чи історії Ілон Маск не сильно переважає середньостатистичного таксиста, каже політичний оглядач. Але Маск має дійсно великий вплив на американську аудиторію і цю проблему зараз неможливо ігнорувати.

"А ще Маск є однією з найбільш багатих людей світу, тож політики не будуть нехтувати його думкою заради отримання фінансування з його боку для свого передвиборчого штабу, — відзначає експерт. — А в цілому, те що ми бачимо перегони Трампа і Байдена, говорить про кризу в американському естеблішменті".

Відверто кажучи, акцентує Несвітайлов, дві таких поважних за віком людини вже мають бути на політичній пенсії, а не боротись за президентську посаду. В нормальному світі соціум спостерігав би за протистоянням тих самих Блінкена та Хейлі, а те що ми бачимо зараз — політична катастрофа, зазначає він.

Водночас Камала Харріс, котра є віцепрезиденткою, розуміє, що є не найкращим представником від демократів, каже Несвітайлов, бо вона не має підтримки. Дуже дивно, що демократи не висунули Ентоні Блінкена, який має величезний досвід та повагу серед всіх союзників США.

На думку політичного оглядача, на все це можна було б не звертати увагу, якби Україна, Ізраїль та Тайвань не залежали від допомоги США. Тому всі погляди зараз націлені саме на події у Білому домі.

Нагадаємо, 13 лютого 2024 року Сенат США остаточно підтримав законопроєкт щодо виділення фінансової допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі $95 мільярдів, $60 млрд із яких — для Києва. Тепер документ має схвалити Палата представників.