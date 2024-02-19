Покровськ, Часів Яр чи Роботине: куди Росія націлить сили після захоплення Авдіївки

Авдіївка була важливим опорним пунктом ЗСУ, але перевага у вогневій потужності й людських ресурсах дозволили РФ окупувати місто. Тепер ворогу належить вирішити, куди перевести основні сили. Опитані Фокусом військові аналітики впевнені, що найближчим часом атаки посиляться як на Лимано-Куп'янському напрямку, так і на півдні Запорізької області.

Захоплення Авдіївки стало першим досягненням російських окупантів із травня 2023 року. Місто, у якому колись проживали близько 30 000 осіб, перетворилося на суцільні руїни через постійні повітряні бомбардування. ЗС РФ після "перемоги" не знижують темп і продовжують наступ майже за всією лінією фронту, пише газета The New York Times.

Перевага у вогневій потужності й кількості солдатів дає змогу ворогу переміщатися на Авдіївському, Мар'їнському та Бахмутському напрямках Донецької області, біля Роботиного Запорізької області й на Кремінському напрямку в Луганській області.

Авдіївка була важливим опорним пунктом у системі оборони України та захищала Покровськ. Цілком імовірно, що цей великий логістичний вузол ЗСУ, розташований приблизно за 60 кілометрів на північний захід, може стати наступною точкою. Загрожують російські сили й місту Селидове, що розташоване за 30 кілометрів на захід від Авдіївки.

Наступна серйозна битва між ЗСУ та росіянами може бути за Часів Яр

Російські війська підійшли близько до Часового Яру в Бахмутському районі: по прямій до міста залишилося менш ніж два кілометри. За даними росЗМІ, наступ іде з боку селища Хромове та вздовж шосе "Бахмут — Часів Яр". Більшу частину мирного населення Часового Яру евакуйовано, у місті залишилося не більш ніж 900 осіб.

Імовірно, за Часів Яр буде серйозна битва, тому що це найвище місце Донбасу та зручний плацдарм для наступу на Краматорськ.

Бахмутський відрізок під прицілом

Проблеми є й на Запорізькому напрямку. Росіяни почали масовану атаку від Роботиного до Вербового. Південно-західніше від Вербового їм вдалося пробити оборону, Сили оборони України намагаються відновити становище. Біля Вербового до кінця доби 18 лютого ворог мав успіхи та продовжував штурм, повідомили аналітики DeepState.

"Після завершення боїв за Авдіївку Росії потрібно вирішувати, куди переводити основні сили далі. Ворог може вийти на оперативний простір на захід від міста або сконцентруватися на Куп'янську, Часовому Яру чи Роботиному", — вважають фахівці.

Військовий експерт Павло Нарожний переконаний, що після взяття Авдіївки росіяни підуть в атаку на іншому напрямку. За Авдіївкою ЗСУ підготували рубежі для оборони, тож найімовірнішим здається сценарій атак на Куп'янськ або Бахмутський відрізок: Часів Яр, Костянтинівку або Слов'янськ.

"Росіяни тиснуть на Бахмутському напрямку вже досить довго. Посилюються атаки також із Мар'їнки. Великі маневри біля Роботиного малоймовірні, хоч вони там і атакують. Усі ці спроби марні через сильний опір ЗСУ", — каже аналітик.

Загалом інтенсивні бойові дії в найближчому майбутньому перенесуться на Схід України. Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ цікаві РФ як великі транспортні й адміністративні вузли, вважає Нарожний.

Схожі оцінки наводить військово-політичний оглядач проєкту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Кожне село за Авдіївкою — це добре укріплений об'єкт. Село Степове не вдалося окупувати, хоча воно примикає до лінії зіткнення понад два місяці. За весь час наступу 55-а, 74-а окремі мотострілецькі бригади й 41-ша гвардійська загальновійськова армія РФ не змогли взяти й село Північне, зазначає він.

Російське командування поставило такі пріоритети: Куп'янськ, Часів Яр, Новомихайлівка, відновлення наступу на Вугледар і в Запорізькій області з метою повернення втрачених 2023 року територій у районі Вербового та Роботиного, вважає Коваленко.

Залізниця на Луганськ: чому для Росії важливий Куп'янський напрямок?

Із погляду військової логістики, російським окупантам важливо отримати контроль на Лимано-Куп'янському напрямку, каже Фокусу колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

Росія досягла військово-політичних цілей в Авдіївці, її сили зайняті перегрупуванням. Атаки на прилеглі до окупованого міста села потрібні для промацування можливостей ЗСУ та подальшого просування в Донецькій області. Якщо ЗСУ чинитимуть гідний опір, у найближчій перспективі ЗС РФ перекинуть сили на Куп'янський напрямок у Харківській області, зазначає військовий експерт.

"Куп'янськ відносно близько до україно-російського кордону. ЗС РФ цінують залізницю в плані перевезення боєприпасів і техніки. Куп'янськ і станція "Куп'янськ-Вузловий" відіграють ключову роль у військових постачаннях за лінією "Валуйки — Куп'янськ — Луганськ", — коментує Романенко.

Однак на сьогодні ініціатива в боях під Куп'янськом на боці української армії. Вербове та Роботине також будуть під загрозою нападу, адже на південному відрізку важливо гарантувати безпеку постачань із Криму, підсумував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно сказав, що у Вашингтоні знають про зв'язок послаблення військової допомоги Україні з виведенням підрозділів ЗСУ з Авдіївки. Президент США Джо Байден особисто ознайомлений із ситуацією на фронті.

Фокус раніше писав, що українські військові дали гідний бій армії Росії в Авдіївці. Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький обіцяв повернення ЗСУ в Авдіївку для завдання ще сильнішого удару.