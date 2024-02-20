Через Авдіївку не треба впадати у відчай, там "сточили" елітні підрозділі ЗС РФ, — Братчук (відео)

Зараз армії РФ доводиться кидати в бій елітні підрозділи десанту замість піхоти, хоча в десанту зовсім інші завдання. Усі ці сили сточуються на захисних позиціях ЗСУ, каже військовий.

Після Авдіївки, яку ворог перетворив на руїни, окупанти впіймали кураж і попри втрати намагаються просуватись далі в бік Роботиного та Часового Яру. Проте історія з Бахмутом підказує, що далі армія РФ не має можливості активно просуватися. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він зазначив, що інформація про наступ ворога відразу на п'яти напрямках не є сенсацією, адже так армія РФ намагається просуватися вже не перший місяць, але значних успіхів не має. Ворог навіть об'єднав два угруповання військ "Юг" і "Днепр" і тепер планує йти на Запорізький напрямок.

"Зараз треба всім українцям відпрацювати два напрямки: або залучатися до лав ЗСУ, або подавати патрони в тилу, щоб цих ворогів убивати, — акцентує Братчук. — Це найліпший рецепт від будь-якої паніки, яка знову дещо проявляє себе в українському соціумі".

Щоб не впадати в паніку, військовий рекомендує читати не тільки голосливі заголовки, але й занурюватися в прочитане. Особливо небезпечно читати російські ЗМІ чи Telegram-канали.

"Треба завжди пам'ятати, що першим пунктом є те, що росіяни завжди брешуть, а другим пунктом є те, що в разі сумнівів треба дивитися на пункт перший, — каже Братчук. — Не варто вірити заголовкам про "зраду" чи суцільну "перемогу" з обох сторін, а треба аналізувати й хоч трішки думати".

Військовий також вважає, що й журналістам треба трішки схаменутися та не хайпувати на галасливих заголовках, адже зараз дуже небезпечні часи. Варто звертати увагу тільки на офіційні джерела державних органів України.

Треба не забувати, каже військовий, що завдяки Авдіївці Силам оборони України вдалося знищити 15 тисяч російських військових, а ще втричі більшими є втрати пораненими. І це були не просто "мобіки", а повноцінні підготовлені війська окупантів, каже Братчук. Армії РФ навіть доводиться кидати в бій елітні підрозділи десанту замість піхоти, хоча в десанту зовсім інші завдання. Усі ці сили "сточуються" на захисних позиціях ЗСУ.

Нагадаємо, у 3-й ОШБр назвали основний напрямок наступу ЗС РФ після Авдіївки. Українські військові після відходу з Авдіївки Донецької області зайняли певні рубежі оборони. Наразі відбуваються інтенсивні бої, проте не такі "жорстокі", як були в місті, зазначив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.