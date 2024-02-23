Ставка на Навального була помилкою: революцію в РФ можуть зробити національні рухи, — Лещук (відео)

Захід помилково розраховував, що не треба поспішати допомогати Україні зі зброєю, адже великі жертви на фронті з боку росіян призведуть до революції всередині РФ. Але самі українці в таку можливість, звичайно, не вірили та не вірять, бо прекрасно знають рабський російський менталітет, зазначає політолог Петро Лещук.

Фігура опозиціонера Олексія Навального, що загадково загинув у колонії, була більше розрахована на західну аудиторію, ніж на місцеву російську публіку. Саме тому після його смерті основна реакція пішла саме з боку Європи та США, а у самій Росії це не призвело до глобальних соціальних зсувів. Таку думку в інтерв'ю Фокусу висказав політолог Петро Лещук.

Експерт підозрює, що всі західні політики, що виступили із засудженням режиму Путіна стосовно Навального, не стільки переймались самим опозиціонером, скільки обурились через втрату саме політичної фігури Олексія, який, на їхню думку, рано чи пізно міг пролізти до російської влади. Це давало надію, що Навальний оголосить своєрідну "перебудову" і з оновленою Росією можна знову буде торгувати.

"Західні політики жили з надією, що колись Навальний стане таким собі черговим Єльциним і все буде як раніше, — зазначає Лещук. — А тепер вони отримали чіткий сигнал від Путіна, що влада у РФ повністю зацементована і керувати країною буде тільки він і тільки з ним доведеться мати справу".

Тому, на думку політолога, розраховувати на якусь "перебудову" в Росії не доводиться. Вбивство чи доведення до смерті Навального за місяць до переобрання Путіна яскраво демонструє, що він почувається дуже впевнено, не дивлячись на рекордні санкції чи тиск Заходу.

"Всі сьогоднішні опозиційні проєкти є суто емігрантськими й жодного значного впливу на російський соціум не мають, — акцентує Лещук. — З точки зору України слід більше розраховувати на численні національні рухи у самій Росії".

На думку експерта, саме національних рухів у РФ влада найбільше боїться, як це було в Башкортостані. Там довелось жорстко придушувати протестувальників. Але репресії не завжди спрацьовують і далеко не завжди мають вплив, зазначає він.

Петро Лещук вважає, що Захід помилково розраховував, що не треба поспішати допомогати Україні зі зброєю, адже великі жертви на фронті з боку росіян призведуть до революції всередині Росії. Але самі українці в таку можливість, звичайно, не вірили та не вірять, бо прекрасно знають рабський російський менталітет.

"Просто, наприклад, у США не могли уявити, що у випадку, коли президент втягує країну в несправедливу війну з Мексикою, що призводить до 300 тисячних втрат він може залишатись на своїй посаді, а його режим тільки посилюється, — каже політолог. — Його б просто розстріляли самі американські генерали чи розірвав би сам соціум".

А ще, звичайно, там боялись, що Путін може застосувати ядерну зброю, якщо Захід почне активно надавати військову допомогу Україні. Розрахунок був на те, що через повільне знищення армій РФ в соціумі почнуть відбуватись якісь позитивні зміни, а виявилось, що це тільки підсилило режим Путіна.

Фокус раніше писав про найрезонансніші пропозиції щодо мобілізації за два роки повномасштабної війни з РФ. До них увійшли повістки через електронний кабінет призовника, обмеження доступу до банківських рахунків і позбавлення права водіння транспортних засобів для тих, хто не оновив дані в ТЦК.