ЗСУ тепер найсильніша армія в Європі: військовий розповів, що змінилось (відео)

До повномасштабного вторгнення у нас нібито було дві армії: НАТО і радянська. Але після вторгнення саме стандарти НАТО і відповідні взаємовідношення витіснили, хоч і не остаточно, стару радянську принизливу систему командирів та підлеглих, каже майор запасу Олексій Гетьман.

З початком повномасштабного вторгнення ЗСУ значно еволюціонували й зараз є найсильнішою армією Європи. Це стало можливим не стільки через велику кількість особового складу, а його підготовки та оснащення. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів майор запасу та учасник російсько-української війни Олексій Гетьман.

За його словами, кардинально змінився рівень підготовки тактичної медицини, що дозволило максимально знизити можливі втрати та каліцтва серед бійців. До того ж у 2022 році Сили оборони України змогли зупинити російських окупантів без систем Patriot чи танків Leopard.

"Звичайно, є багато питань до Уряду та влади, чому з 2019 року призупинилось виробництво власних систем та озброєння, але зараз це точно не на часі, — вважає Гетьман. — Питання обов'язково будуть, але вже після завершення війни з Росією".

Також, на думку військового, кардинально змінилось ставлення українців до служби в лавах ЗСУ. До того ж дуже швидко почала вимиватись так звана "радянщина", тобто ставлення один до одного в межах бойових підрозділів і все почалось переводитись на стандарти НАТО.

"До повномасштабного вторгнення у нас нібито було дві армії: НАТО і радянська, — каже майор запасу. — Але після вторгнення саме стандарти НАТО і відповідні взаємовідношення витіснили, хоч і не остаточно, стару радянську принизливу систему командирів та підлеглих".

Попри скупчення росіян на північному кордоні в найближчі місяці не варто очікувати якихось активних наступальних дій від армії РФ, каже Гетьман. Цілком можливо, що зосередження окупантів пов'язано із задачею утримувати там якнайбільше сил ЗСУ, але поки що кількість росіян на півночі недостатньо до повноцінного наступу на Київщину чи Чернігівщину.

Олексій Гетьман закликає ставитись до будь-яких прогнозів, зокрема і його висловлювань, дуже обережно, бо все це тільки думки та аналітика, яка не обов'язково збивається. Особливо небезпечними та неточними є прогнози, які робляться із впевненим виразом обличчя, каже він.

Нагадаємо, 22 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що Україні доведеться мобілізувати менше людей, якщо США нададуть більшу допомогу. В разі відсутності мобілізації противник може прорвати фронт.