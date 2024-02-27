РФ наступає по інерції і готова принижуватись перед КНДР, — експерт про ситуацію на фронті (відео)

Постачання снарядів для окупантів є вкрай важливим, адже у цій війні має величезне значення саме щільність вогню. РФ готова на все заради цієї мети, каже військовий оглядач Давид Шарп.

Кількість особового складу та снарядів, які переважають показники у ЗСУ, збереглись в армії окупантів, тому вони зараз намагаються закріпити успіх атакуючи на різних напрямках відразу після захоплення Авдіївки. Але тут можна говорити не стільки про військовий кураж, скільки про інерційність просування. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив військовий оглядач Давид Шарп.

Він зазначає, що подібної локальної переваги під Авдіївкою росіянам вдалось досягти завдяки конфігурації фронту на цій ділянці. Подібні інерційні наступи можуть припинитись, якщо Сили оборони України відійдуть на заздалегідь підготовлені рубежі оборони й тоді лінія фронту зрівняється.

"Щодо снарядів з Північної Кореї, то треба розуміти, що відразу ця країна не може переправити у РФ таку кількість боєприпасів, — наголошує Шарп. — Тут може йти мова про всю поставку протягом тривалого часу. А ще є дані, що Росія викуповувала мінометні снаряди навіть у Бірми, яку сама туди колись продавала".

За словами військового оглядача, постачання снарядів для окупантів є вкрай важливим, адже у цій війні має величезне значення саме щільність вогню. Якщо РФ може завдяки постачанню з КНДР хоча б 10 тисяч снарядів щомісячно збільшити щільність вогню, то буде це робити, навіть попри необхідність принижуватись перед Північною Кореєю.

Щодо можливого оголошення 28 лютого 2024 року звернення влади так званої ПМР до Путіна з проханням приєднання до РФ, то, на думку Давида Шарпа, це сумнівна ідея. Хоча Путін давно мріє прорубати коридор до Придністров'я, але у нього зараз основна задача взяти Кліщіївку, а про Одесу окупанти забули ще 2022 року.

"Сьогодні для Кремля це за межами можливості враховуючи ситуацію на фронті, — каже військовий оглядач. — Треба, щоб сталось щось чарівне і російська армія здійснила якийсь технологічний стрибок вище голови".

Розраховувати на боєприпаси у селищі Ковбасне, що на Придністров'ї теж не варто, адже термін їхнього зберігання давно минув, зазначає експерт. Велике питання і щодо умов зберігання цих снарядів, тому чи навряд цей склад цікавий у якості трофея.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ намагаються оточити позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку. Зараз ЗСУ трохи відійшли на більш вигідні позиції під містом, а ЗС РФ закидають їх КАБами з метою вибити.