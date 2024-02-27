Удар по Кримському мосту чи оборона на сході: як планувати складні операції без допомоги США

Зупинка допомоги США сильно звужує можливості для проведення масштабних бойових операцій. Росія розвиває військову логістику і будує залізницю, що з'єднує Ростов-на-Дону з Кримом. Знищення Кримського мосту стає дедалі актуальнішим, інакше окупанти остаточно закріпляться на півдні, впевнені опитані Фокусом військові аналітики.

Росія готується побудувати залізницю, щоб з 'єднати Ростов-на-Дону з Кримом через тимчасово окуповані території Донецької та Запорізької областей. Роботи на Східній гілці "Ростов — Таганрог — Маріуполь" активно вели минулого року. На початку 2024 року Сили оборони України сповільнили їхній темп успішними ударами в районі села Гранітне, розповідають у Центрі журналістських розслідувань.

Виходячи з планів РФ, село Осипенко з військовим полігоном поблизу села Новопетрівка буде вузловою станцією. Російські військові зараз використовують цей полігон для тренувань і розміщення особового складу. Нову залізницю можуть приєднати до діючої "Бердянськ — Токмак" у районі станцій Єлизаветівка та Нельгівка.

Залізниця проходить окупованою частиною Запорізької та Херсонської областей

Командування ЗСУ пов'язує будівництво залізниці з підготовкою росіян до знищення Кримського мосту. Залізничне полотно на окупованій частині Запорізької та Херсонської областей потрібне, щоб уникнути повної блокади півострова, говорила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

Очевидно, у Москві почули багаторазові попередження Головного управління розвідки Міноборони України про "зайву конструкцію, що підлягає ліквідації". Постачання озброєння, боєприпасів і особового складу доведеться налагоджувати іншими маршрутами.

"У цій війні дуже велике значення має далекобійна зброя. Чому? Вона здатна руйнувати і такі далекі плани ворога", — акцентувала увагу Гуменюк.

Розвал Кримського мосту чи битва на Донбасі: що важливіше?

В умовах просування ворожої армії на сході України ідея знищення Кримського мосту відійшла на другий план. Після втрати Авдіївки російські війська окупували села Степове, Сіверне, Ласточкине і вже прямують до Орлівки, Бердичів і Тоненького, попереджає команда аналітиків DeepState.

ЗС РФ намагається тиснути на захід від Авдіївки, щоб вийти на оперативний простір. На інших ділянках фронту також складно.

Армія Росії намагається тиснути на захід від Авдіївки. Карта DeepState

"Де далі командування ЗСУВ Таврія заявить про "підготовлені" рубежі оборони?" — запитують фахівці.

"Улюблена іграшка Путіна": чому важливо розвалити Кримський міст

Важка ситуація на фронті — не привід забувати про майбутній удар по мосту, що з'єднує півострів із материковою Росією. Втрата "улюбленої іграшки" президента Володимира Путіна завдасть колосального репутаційного удару по владі Росії, впевнений полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

Однак наразі успішне проведення такої складної операції — далека перспектива для ЗСУ. Будуть потрібні американські та німецькі далекобійні ракети в поєднанні з морськими дронами Sea Baby і потужною авіацією, каже експерт Фокусу.

"Ключовою метою місії зі знищення Кримського мосту є припинення стабільного забезпечення ворожого угруповання в Криму і медійний ефект — здивування і розчарування росіян. У Кремлі ж говорили, що міст "суперзахищений", — розповідає Селезньов.

Залізничний проект росіян, що з'єднує Ростов-на-Дону з Кримом, не замінить Кримський міст. Дорога пролягає вздовж лінії оборони України, а в районі Волновахи вона знаходиться на відстані 20 кілометрів від українських позицій.

За словами військового експерта Павла Нарожного, колію можна знищити стандартною реактивною артилерією. Для роботи на такій відстані не доведеться використовувати РСЗВ HIMARS.

"Удар по Кримському мосту в поточних умовах актуальний як ніколи. Зупинка пропускної здатності конструкції навіть на один день виправдовує масу зусиль наших військових. Окупаційні угруповання в Херсонській і Запорізькій областях отримують близько 70-80% вантажів цим мостом", — пояснює Фокусу фахівець.

Сценарій зі знищення мосту передбачає, що на півдні у ворога закінчаться снаряди за кілька тижнів. Артилерія не буде стріляти по Херсону, а зараз це щодня відбувається. Крім цього, успішна операція дасть змогу Силам оборони України миттєво піти в наступ у районі Роботиного, підсумував Нарожний.

Зазначимо, що голова Служби безпеки України Василь Малюк раніше заявляв, що Росія не може возити військові вантажі Кримським мостом. Повністю відновити переправу досі не вдається.

Переміщення зброї, засобів ураження і боєкомплекти, за його словами, не доставляються по мосту в Крим. Росії доводиться використовувати для перевезення зброї поромні переправи.

Нагадаємо, військова розвідка України "готується дивувати" війська Росії в Криму. Військові заходи сприятимуть поверненню півострова до складу України.

Фокус раніше писав, що українські партизани виявили місця розташування техніки і військових РФ у Криму. Біля села Шаумян розташований командний пункт ЗРК С-400 і особовий склад, що виїжджає на чергування.