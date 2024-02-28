Підрив Кримського мосту і "мінус" 11 кораблів РФ: у СБУ назвали головні успіхи за час війни

Спецслужба під керівництвом Василя Малюка провела унікальні операції не тільки на лінії фронту, а й у морі, в повітрі та в тилу Росії. Результатом атак стала зміна розстановки сил у Чорному морі на користь України і сильне падіння експорту російської нафти.

Служба безпеки України під керівництвом Василя Малюка змогла провести низку успішних бойових операцій. Серед них — підрив Кримського мосту, 11 підбитих кораблів і часті вибухи на різних об'єктах у Росії. Про це Фокусу розповіла прес-служба СБУ.

Верховна Рада проголосувала за призначення Малюка понад рік тому, 7 лютого 2023 року. З 18 липня 2022 року він був тимчасовим виконувачем обов'язків керівника СБУ.

Відомство проводило унікальні спецоперації не тільки на лінії фронту, а й у морі, в повітрі та в тилу ворога. Цілями стали військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму та в тилу Росії, логістичні шляхи постачання армії, а також підприємства, що забезпечують ВПК, уточнюють фахівці.

"Це наші цілком законні цілі. А Кримський міст приречений, це незаконна конструкція на території України. Тому йому тут не місце", — не раз наголошував Василь Малюк.

У пресслужбі розповіли, що СБУ двічі вразила Кримський міст, а за допомогою власних розробок морських дронів Sea Baby і "Мамай" знищила 11 російських кораблів. Завдяки цьому розстановка сил у Чорному морі змінилася на користь України. А через вибухи на кількох НПЗ експорт російської нафти впав на третину.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" на лінії фронту знищили російську техніку на суму понад мільярд доларів. Лише за минулий рік ЗС РФ позбулися 516 танків і понад 1 тисячу БМП, зокрема завдяки активній роботі безпілотників.

Ведеться протидія російському впливу всередині країни: з початку вторгнення армії Росії підозри отримали понад 2 тисячі зрадників і майже 5 тисяч колаборантів і навідників. Також 32 підозри оголошено священнослужителям УПЦ МП, які розпалювали міжнаціональну ворожнечу, співпрацювали з ворогом і виправдовували агресію Росії.

Загалом вдалося викрити 47 агентурних мереж і 629 організованих злочинних угруповань, які могли дестабілізувати ситуацію в країні. Спецслужба причетна і до ліквідації багатьох військових злочинців.

"Вдалося відправити на "концерт Кобзона" колишнього нардепа Іллю Ківу, російського воєнкора Владлена Татарського, так званого "генпрокурора ЛНР" Сергія Горенка та інших. Також підірвано машину Захара Прилєпіна, так званого "керівника МВС ЛНР" Ігоря Корнета, підстрелено колаборанта Олега Царьова. Список цілей СБУ вимірюється десятками", — зазначили в організації.

У 2024 році відбудеться низка спецоперацій, які боляче вдарять по ворогу. Розголошувати детальні плани у спецслужбі не стали.

"Вони мають залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи", — прогнозує голова СБУ.

Фокус раніше писав про підготовку Росії до ліквідації Кримського мосту. Щоб півострів не опинився в повній блокаді, окупанти будують залізницю, що з'єднує Крим з Ростовом-на-Дону.

Нещодавно спецслужба викрила інженера-конструктора одного з підприємств "Укроборонпрому" з Миколаївської області. Чоловік хотів продати секретні креслення військових кораблів представникам розвідки Ірану та Росії.