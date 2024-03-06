Кринки тримаються, а Медведєв поводить себе як песик на прогулянці, — Братчук (відео)

Ворог наразі намагається атакувати поки що без використання бойової техніки, адже вона — жирна ціль і знищується дронами ЗСУ, стверджує військовий війни.

На плацдармі у Кринках на Херсонщині окупанти поки що затихли знизивши свою бойову активність й це може бути пов'язано з ротацією військ армії РФ, але напевно не збирається припиняти спроби знищити цю ділянку, на який ЗСУ давно закріпились. У ворога є своєрідний дедлайн, адже міністр оборони РФ Шойгу необачно заявив про зачистку Кринок. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Хоча самого селища Кринки вже не існує, але плацдарм продовжує активно діяти й ворог намагається великими силами вибити ЗСУ. Для цього, за словами Братчука, окупантами задіяні мотострілецькі полки, танковий полк, підрозділ морської піхоти та два полки дивізії ПДВ.

"Ситуація у Кринках залишається вкрай напруженою, — акцентує військовий. — Ворог намагається атакувати поки що без використання бойової техніки, адже бойова техніка жирна ціль і вона нашими дронами знищується".

Щодо теоретичної появи французських солдатів в Україні, то, на думку Сергія Братчука, навряд чи вони будуть брати участь у конкретних військових діях, а от у якості консультантів чи для обслуговування специфічної військової техніки — цілком реальна ситуація. Наприклад прем'єр Німеччини Шольц сказав, що ракети Taurus не будуть поставляти Україні до тих пір, поки їх не будуть контролювати німецькі військові.

"Ми вийшли на той рівень, коли потрібні політичні рішення, але вже нового рівня. Тобто та формула або той формат який працював у 2022 році сьогодні має бути змінений, — зазначає військовий. — Адже ми сьогодні проходимо знову етап, коли вистояти".

З приводу виступу Дмитра Медведєва, голови Ради безпеки РФ, який поділив Україну між іншими державами, а Одесу приєднав до РФ, то, на думку Братчука, це черговий прояв російського імперіалізму. Це чергові маркери, якими РФ хоче застовпити за собою чужу землю.

"Медведєв поводить себе немов та собачка, яка намагається попісяти на всі стовбури, але це жодним чином не впливає на реальність, — зазначає військовий. — Треба зрозуміти, що Одеса для окупантів не стільки про політику, скільки про геополітику, тобто чергове захоплення узбережжя Чорного моря".

Сергій Братчук каже, що здивований впевненістю росіян про те, що їх чекають в Одесі. Тут дійсно чекають росіян, але не з квітами, як вони думають, а з більш неприємними для окупантів речами.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ втратили Ласточкине та Сєверне, але наступу на Харків не буде. За словами ветерана Євгена Дикого, зараз опорні пункти тримають 5–8 бійців замість необхідних тридцяти.