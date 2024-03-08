Затримання 34 чоловіків під час виїзду до Румунії. Адвокати пояснили, чому силовики діяли неправомірно

Відео, на якому чоловіків силоміць витягують із мікроавтобуса біля КПП "Порубне", викликало резонанс. Правоохоронці били підозрюваних руками перед тим, як поклали обличчями на землю. Чоловіки при цьому не чинили опору. Фокус розбирався, наскільки законним є таке жорстке затримання.

Біля пункту пропуску "Порубне" за три кілометри від кордону України з Румунією зупинили мікроватобус. Водій перевозив 34 чоловіків призовного віку, усі вони хотіли виїхати з країни, повідомив журналіст Віталій Глагола.

Водій Mercedes Sprinter, за твердженням журналіста, був організатором схеми. Кожен ухилянт заплатив по 10 тисяч євро за послугу, загальний заробіток ділка мав становити 340 тисяч євро.

Затримували людей працівники Служби безпеки України в Чернівецькій області та прикордонники. Відкрито кримінальне провадження за статтею про незаконне переправлення осіб через державний кордон України (стаття 332 Кримінального кодексу, — ред.). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від трьох до п'яти років.

Момент затримання чоловіків потрапив на відео. Судячи з кадрів, силовики займалися відвертим рукоприкладством під час того, як вони діставали ухилянтів з автомобіля. Чоловіки при цьому опору не чинили.

Спецзасобів під час затримання співробітники органів не застосовували. СБУ і ДПСУ офіційно не коментували інцидент.

"Нехай заявлять у ДБР": чи можуть правоохоронці жорстко затримувати за адмінпорушення?

Поведінка правоохоронців у випадку із затриманням чоловіків на відео неправомірна. Увесь процес має відбуватися у співмірності зі скоєним діянням, каже Фокусу адвокат у сфері військового права Олег Леонтьєв.

"Ті, хто бажав перетнути кордон, не скоювали кримінального злочину. У нас поки що це кваліфікується як адміністративне правопорушення. Водії на дорогах вчиняють адмінпорушення, але їх же не витягають за це з машин і не б'ють", — пояснює юрист.

Затримання порушника з ознаками насильства також піддається кримінальній кваліфікації. Чоловіки можуть спробувати відстояти свої права і заявити в Держбюро розслідувань, додає адвокат.

"Проти організатора групового перетину кордону можна застосувати більш жорстку форму затримання, але все залежить від ступеня опору підозрюваного. Зазначу, що легкі тілесні ушкодження — предмет притягнення до відповідальності. Достатньо синців — поліцейських часто притягують за такі справи. Завдання правоохоронців — не бити людей, а підтримувати порядок", — підсумував Леонтьєв.

Нагадаємо, прикордонники в Білгород-Дністровську зупинили вантажівку, водій якої хотів провести двох українців через кордон. Пасажири їхали в причепі для перевезення тварин, за таку подорож чоловіки заплатили 10 тисяч доларів.

У Держприкордонслужбі раніше говорили, що за два роки повномасштабної війни з РФ було зафіксовано близько 1000 спроб підкупу прикордонників. Сума пропозицій перевищила 10 мільйонів гривень.