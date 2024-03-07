$10 тисяч за "подорож": чоловіки намагалися покинути Україну в причепі для тварин (відео)

За інформацією прикордонної служби, за кермом перебував 46-річний чоловік, який і мав перевезти двох хлопців за кордон. Кожному з них злочинна схема обійшлася в 5 тисяч доларів.

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В Україні вже понад два роки діє заборона на перетин кордону для військовозобов'язаних чоловіків призовного віку від 18 до 60 років. Деякі з них усе ж намагаються порушити правила. Про один із випадків розповіли в Державній прикордонній службі 7 березня.

Зазначається, що прикордонникам Білгород-Дністровська вдалося на автодорозі Одеса-Рені зупинити вантажівку, за кермом якої перебував 46-річний чоловік. Він і намагався провести незаконно двох українців через кордон.

Під час огляду транспортного засобу двоє пасажирів були виявлені в причепі, який призначений для перевезення тварин. Загалом за цю послугу вони заплатили 10 тисяч доларів.

"Як з'ясувалося, двоє жителів Одеської області відшукали послуги нелегального трансферу до Молдови через своїх знайомих. Діючи за наданими інструкціями, вони прибули в обумовлене місце та очікували на перевізника. Перебуваючи за кордоном, чоловіки мали сплатити по 5 тис. доларів США", — йдеться в повідомленні.

На підозрюваних склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2. ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України".

До поліції також надіслали повідомлення про перевізника, який перебував за кермом і намагався допомогти покинути Україну двом зловмисникам. Його дії кваліфікуються ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Нагадаємо, 6 березня повідомлялося, що українці за 2 роки 968 разів намагалися підкупити прикордонників для виїзду за кордон. За словами спікера прикордонної служби Андрія Демченка, ухилянти регулярно намагаються знайти шляхи, які допоможуть їм уникнути мобілізації. Тільки в лютому чоловіки намагалися дати хабар на кордоні 42 рази.