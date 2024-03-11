"У нас знову ТЦК": чому суд дав 5 років охоронцю ЖК, який попереджав про візити військкомів

Охоронець ЖК "Софіївський квартал" отримав тривалий тюремний термін за "перешкоджання законній діяльності ЗСУ". Для оповіщення мешканців про візити військкомів він вибрав закритий чат, а не публічний Telegram-канал. Фокус поговорив із адвокатами та з'ясував, наскільки справедливим є таке суворе покарання.

Охоронця житлового комплексу "Софіївський квартал" у Софіївській Борщагівці Київської області засудили за попередження мешканців будинку про візити військкомів. За повідомлення в закритому чаті будинку в месенджері Telegram Києво-Святошинський районний суд ухвалив йому вирок: п'ять років позбавлення волі з іспитовим строком три роки, ідеться в матеріалах справи.

У тексті судового рішення зазначено, що охоронець писав повідомлення щонайменше п'ять разів із 27 лютого до 9 березня 2023 року. Текст був такого змісту: "Адресна роздача повісток", "Повістки адресно" й "У нас знову ТЦК". Попередження бачили 818 осіб.

Прокурор кваліфікував такі дії за статтею 114-1 Кримінального кодексу, перешкоджання законній діяльності Збройних сил України й інших військових формувань. Стаття передбачає покарання від п'яти до восьми років в'язниці.

"В охоронця за невстановлених обставин виник стійкий злочинний намір перешкоджати законній діяльності Збройних сил. Після цього він і розпочав розсилання повідомлень жителям", — вказували судді.

Охоронець визнав свою провину та пішов на угоду зі слідством.

Чи законні "рейди" військкомів по домівках?

Опитані Фокусом адвокати у сфері військового права звертають увагу на низку моментів у справі охоронця. Юрист Роман Сімутін акцентує увагу на словосполученні "законна діяльність ЗСУ" в статті Кримінального кодексу.

"Одна справа, коли працівники ТЦК йшли вручати повістки, виписані на конкретних людей, а інша — "виписка на ходу" першому зустрічному. Часто ми стаємо свідками другої ситуації. Варто розуміти, що їхні рейди фактично незаконні", — зазначає юрист.

Правове поле передбачає, що начальник ТЦК спершу видає розпорядження на виклик військовослужбовців, які проживають у "Софіївському кварталі". Такий документ наділяє співробітників ТЦК повноваженнями, і в справі охоронця формально з'являється склад правопорушення, пояснює Симутін.

Без розпорядження на виклик військовослужбовців рейди є незаконними, як і виписка повісток.

Ще одне питання полягає в цілевказівці на дію. Перешкодою законній діяльності ЗСУ була б порада або конкретна вказівка мешканцям сидіти вдома, не відчиняти двері й інше. Просте попередження про роботу військкомів і видачу повісток не тягне на кримінальну справу, каже Фокусу адвокат Євген Зурнаджи.

"Цікаво, звідки взялися відомості про охоронця? Імовірно, хтось із чату мешканців написав заяву в поліцію та прикріпив до неї скрини повідомлень. Як-то кажуть, благими намірами вимощена дорога в пекло", — сказав юрист.

Зурнаджи також додав, що на сьогодні в Україні немає жодної кримінальної справи в суді проти військкомів за те, що вони жорстко затримують людей на вулицях і відвозять їх у невідомому напрямку.

"Чому так склалося, треба запитати в МВС. Купа заяв від потерпілих, але відкритих справ немає. А тут вони знайшли охоронця... Десятки тисяч справ лежать у РВВС, і повна бездіяльність щодо них. У принципі, чекати на зміну ситуації не варто", — підсумував він.

Фокус раніше писав, що якщо законопроєкт про мобілізацію ухвалять, у ЗСУ можуть призивати військових пенсіонерів. Ідеться також про звільнених зі служби поліцейських.

Нагадаємо, українські суди часто виносять виправдувальні вироки за ухилення від призову. Часто ці рішення пов'язані з громадянами, які відмовляються служити в ЗСУ з релігійних мотивів.