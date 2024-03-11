Не має конкретної мети й ресурсів: чому Олена Зеленська не підтримала Юлію Навальну (відео)

Через нерішучість до активної боротьби з путінським режимом Зеленський не хоче зустрічатися з Ходорковським чи Каспаровим. Президент України не побачив конкретних кроків від них, окрім активності в медіасфері в інтернеті, зазначає аналітик Валентин Гладких.

Ситуація, коли перша леді України Олена Зеленська відмовилася відвідувати зустріч і сідати разом із дружиною померлого російського опозиціонера Олексія Навального Юлією, цілком логічна, адже це щонайменше не відповідає статусу цих двох осіб. До того ж пані Юлія ще жодним чином не проявила себе, як це зробили інші опозиційні сили, наприклад Російський добровольчий корпус (РДК) чи батальйон імені Шейха Мансура, які ведуть реальну боротьбу з путінським режимом, ризикуючи життям. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів кандидат філософських наук і експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

За його словами, Юлія Навальна наразі лише вдова одного з багатьох опозиціонерів і є в кращому випадку лише громадянською діячкою, і не зрозуміло поки що, чи стане вона політичною діячкою.

"А ще російська опозиція чомусь чекає від нас співчуття, але ми не бачимо особливого співчуття від них до українців, — зазначає Гладких. — Вони мають зрозуміти відсутність емпатії українців до росіян, які активно не проявили себе як борці з путінським режимом".

Саме через це, на думку фахівця, Володимир Зеленський ні разу не зустрівся там із Михайлом Ходорковським чи Гарі Каспаровим, адже не побачив конкретних кроків від них, окрім активності в медіасфері в інтернеті. Те саме стосується й Світлани Тихановської з Білорусі.

"Якби ці люди дійсно були б спроможні щось змінити чи мали чіткі плани та ресурси, то можна було б наступити на горлянку своїм емоціям і зустрітися, — акцентує аналітик. — У принципі, це робота будь-якого політика, але поки що в цьому немає жодного сенсу, бо ці опозиціонери не розуміють, що повалити владу Путіна неможливо демократичним шляхом".

За словами Валентина Гладких, Юлія Навальна або будь-який інший російський опозиціонер поки що жодним чином не продемонстрували готовність до реальної боротьби. Окрім як просвітництвом, вони не хочуть чи не можуть діяти в інший спосіб.

Нагадаємо, представники Офісу президента коментарі "Українській правді" зазначили, що візит Зеленської до США скасували не через вдову Олексія Навального. Співрозмовники стверджують, що перша леді не змогла відвідати Штати через складний графік.