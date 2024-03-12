"Серйозний ляпас Путіну". Як прориви добровольців із "РДК" і "ЛСР" на територію Росії впливають на війну

Черговий рейд росіян, які воюють за Україну, справив враження на жителів прикордонних областей. У їхньому телевізорі говорять про "стовідсоткове безпечне життя в РФ", а за вікном зовсім інша картина: стрілянина, вибухи і рух важкої техніки. Фокус з'ясовував, у чому унікальність рейдів і чи варто проводити їх частіше.

Військові загони Легіону "Свобода Росії" ("ЛСР"), "Російського добровольчого корпусу" ("РДК") і "Сибірського батальйону" вранці 12 березня перетнули кордон України і РФ, щоб "піти на вибори президента". Заявлена мета рейду — повалення диктатури нинішнього президента Росії Володимира Путіна, зазначається в Telegram-каналі "ЛСР".

Добровольці обіцяють "відбирати у режиму нашу землю сантиметр за сантиметром" і забезпечити росіянам вільне життя. Бійці організували прорив на танках, встигли знищити один БТР у селі Теткине і просунутися в кількох напрямках у Грайворонському районі.

"Сибірський батальйон" заявляє про просування вздовж лісового масиву і запеклі бої на території Росії. Російські воєнкори підтверджують активні бої на кордоні. Добровольці проривалися силами броньованих маневрених груп, піхоти і легкої техніки.

Добровольці просунулися в кількох напрямках у Грайворонському районі Бєлгородської області

Російський опозиціонер, ексдепутат Держдуми Ілля Пономарьов стверджує, що РДК і "Сибірський батальйон" зайшли також у Курську область.

"Прикордонна Лозова Рудка в Білгородській області повністю під контролем визвольних сил. У Теткіно Курської області зараз триває стрілецький бій", — зазначив він.

Губернатор Курської області Роман Старовойт спростовує факт прориву на територію регіону. Лінія оборони ЗС РФ тримається, домогтися інших відчутних тактичних успіхів бійцям нібито не вдалося через активну роботу артилерії, вертольотів і авіації ЗС РФ. Кілька озброєних груп намагалися прорватися на пікапах за підтримки мінометного й артилерійського вогню, пишуть російські воєнкори.

За відомостями Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України, команда добровольців діють самостійно, виконуючи свої суспільно-політичні завдання.

"Зрештою вони громадяни РФ і мають на це повне право", — констатував представник ГУР Андрій Юсов.

Російські добровольці використовують у рейдах трофейну зброю і техніку.

"На території України йде повномасштабна війна вже понад два роки. Йдеться про "трофейну" зброю. Якщо ми говоримо про дії у складі українських сил безпеки і оборони, звичайно, українська зброя, українського виробництва. Тут жодних секретів немає", — додав Юсов.

"Ляпас Путіну напередодні виборів". Навіщо проводити рейди?

З військового погляду вилазки на територію Росії і подальші атаки — це тактичні успіхи. Звичайно, 50 військових кардинально не змінять ситуацію, розповідає Фокусу полковник запасу, ексспікер Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов.

"Звільнити Курську, Брянську і Бєлгородську області можна силами десятків тисяч військових з технікою і озброєнням. А ось для інформаційно-силових акцій діяльність добровольців чудово підходить", — коментує експерт.

Сенс операцій — довести росіянам, що вони живуть не в безпечній, багатій і добре захищеній країні. "РДК", "ЛСР" і "Сибірський батальйон" можуть у будь-який момент несподівано прорвати кордони і закріпитися всередині Росії.

"Звичайний росіянин має замислитися: може влада і пропагандисти брешуть, розповідаючи про стовідсотковий захист держави? За вікном видно зовсім іншу картину: йде стрілянина і рухається важка техніка", — додав Селезньов.

Масштабні атаки на російські регіони вплинуть переважно на російські політичні еліти, а не населення. Необхідно внести в стіни Кремля протиріччя про можливість організації Верховним головнокомандувачем ЗС РФ оборони держави, вважає полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Черник.

"Серйозний ляпас Путіну напередодні виборів. Страх всередині Росії буде зростати. Однозначно хотілося б більше таких рейдів, але треба розуміти обмеженість ресурсів. Порівняємо це з "дефіцитним уколом": загальна система лікування пігулками дає ефект, але один укол дає сильний результат у якийсь момент. У ситуації з проривами російського кордону аналогічно", — пояснює він Фокусу.

Воювати на території РФ має сенс навіть у разі нанесення невеликої шкоди ворогові.

"По лінії бойового зіткнення набагато важче воювати, ніж там, де немає укріплень і військові сили обмежені Нацгвардією і прикордонниками", — підсумував експерт.

Робота з башкирами, якутами та народами Кавказу

Військові рейди варто підкріплювати активною і комплексною підтримкою опозиційних сил всередині Росії. Увагу варто приділити корінним народам, які живуть у віддалених регіонах РФ, каже Фокусу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Налагоджувати зв'язки треба з башкирами, якутами, кавказькими народами. Підтримувати їхню боротьбу за незалежність. Сюди входять постачання зброї та участь у збройній боротьбі", — вважає аналітик.

Ефективна боротьба можлива в разі підтримки всього, що розхитує кремлівський режим.

"Подивимося наскільки вдасться бійцям просунутися. Росіяни відповідають авіацією та артилерією, просто так стояти і дивитися вони не будуть. Але чим більше бойових дій у Росії, тим слабкіша підтримка ворога на Куп'янському напрямку", — зауважив Мусієнко.

Нагадаємо, у вересні 2023 року добровольці з "ЛСР" провели рейд у село Старосілля Бєлгородської області за кілометр від кордону з Україною. Бійці ліквідували військову техніку, живу силу ворога і повернулися на територію України.

Фокус раніше докладно описував успішність рейдів проукраїнських сил у РФ. Добровольці мають посіяти хаос і паніку, порушити лінію оборони і відвернути російські сили від лінії фронту.