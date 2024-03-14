Протриматися до червня: Чехія хоче "вгамувати снарядний голод" ЗСУ, скільки чекати обіцяного

Союзники придумали, як заповнити нестачу боєприпасів у ЗСУ, але терміни поставок розтягнули до початку літа. Якщо 800 000 боєприпасів все ж потраплять на фронт, інтенсивність роботи української артилерії зросте в рази. Фокус з'ясовував, чи варто розраховувати на обіцянки партнерів.

Перша партія боєприпасів до артилерії, закуплена не в країнах Євросоюзу, приїде в Україну не раніше червня 2024 року. План Чехії із закупівлі боєприпасів у третіх країн, запропонований у лютому, починає реалізовуватися. До моменту укладення контрактів доставка боєприпасів в Україну займе кілька тижнів, сказав 13 березня радник прем'єр-міністра Чехії з національної безпеки Томаш Пояр.

Координатори ініціативи кажуть, що Росія може зірвати постачання боєприпасів в Україну, тому деталі угоди намагаються тримати в таємниці. Відомо, що понад 15 країн погодилися профінансувати поставки, зокрема Бельгія, Нідерланди, Німеччина, Франція, Німеччина, Норвегія і Канада.

Чехія визначає наявність доступних боєприпасів по всьому світу, а інші країни дають гроші на їхню купівлю і відправку. Прага також координуватиме доставку снарядів на поле бою. Підтверджено закупівлю 300 000 і обіцяно ще 200 000 боєприпасів, уточнив Пояр.

Президент Чехії Петр Павел 11 березня називав іншу кількість снарядів. За його словами, союзники України зібрали всю суму для передачі 800 тисяч артилерійських боєприпасів.

Можлива сума витрат — 1,5 мільярда євро, ці гроші можуть виділити Німеччина, Франція, Нідерланди та Канада.

Понад 4 000 пострілів на день: чи зміниться до літа ситуація на фронті

Не варто думати, що чеська ініціатива для України — єдине джерело поповнення снарядів. Київ здійснює прямі закупівлі боєприпасів 155-го калібру. У черговому пакеті допомоги від США також є снаряди, нагадує військовий експерт Павло Нарожний.

"Обіцяна Чехії кількість боєприпасів дасть змогу відстрілюватися півроку в режимі до 4,4 тисяч снарядів на день. Офіційний показник на сьогодні — до 2 000 пострілів. Чекаємо істотних змін на лінії фронту", — підкреслює експерт у бесіді з Фокусом.

Якщо до літа ЗСУ отримають таку велику кількість боєприпасів, натиск ворога у фазі активної оборони реально стримати до листопада 2024 року. Якраз цього місяця мають обрати нового президента США.

"Європа знайде гроші для викупу всієї партії, це питання часу. Поставки будуть окремими партіями. Що стосується третіх країн, це в основному Канада і Південна Корея. В останньої величезні арсенали, оскільки довгі роки готуються воювати з Північною Кореєю", — пояснює Нарожний.

У Японії жорсткі експортні норми для військових товарів, тому вони можуть передавати Україні снаряди "по ланцюжку". Наприклад, спочатку Лондону, а потім уже Києву. Снаряди 122-го калібру є в країнах Африки і на складах країн колишнього соцтабору.

Чехія на порозі виборів

Потужна військова підтримка України від Чехії насамперед пов'язана з прозахідним курсом нинішньої влади країни, вважає політолог кафедри Східноєвропейських досліджень Карлового університету Ян Шир.

"Ситуація з безпекою настільки серйозна, що Чехія просто не могла залишитися осторонь... Чехія надала Україні майже всі запаси техніки зі своїх складів. Йдеться про танки, РСЗВ та інші види важкого озброєння. Однак подібної техніки тепер у Чехії теж не вистачає", — пояснює він.

Політолога турбує те, що 2025 року в Чехії оберуть новий уряд. Останні опитування показують високі шанси на перемогу експрем'єра Чехії Андрея Бабіша, відомого неоднозначними висловлюваннями про подальшу підтримку України.

"У США теж будуть вибори. Варто сподіватися на краще, але готуватися до гіршого", — попередив фахівець.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 13 березня говорив, що завдяки чеській ініціативі снаряди почнуть надходити на озброєння ЗСУ вже в осяжній перспективі.

У США раніше схвалили пакет військової допомоги Україні на 300 млн доларів, куди увійдуть протитанкові ракети, артилерійські боєприпаси, зокрема до реактивних систем HIMARS, та інше.