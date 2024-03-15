Роботине відбиває "м"ясні атаки", а ЗСУ вишукує склади боєприпасів на Бєлгородщині (відео)

Якби ЗСУ чи російським добровольцям вдалось знищити склади з боєприпасами на території Бєлгородщини, то це б було гарним результатом і знекровило найближчі підрозділи окупантів. Військовий оглядач Давид Шарп впевнений, що подібні склади є пріоритетними цілями для ЗСУ.

Тактика росіян під Роботиним не відрізняється новизною і там знову позиції ЗСУ намагаються закидувати "м'ясними штурмами". Попри всі втрати ворог намагається відбити виступ в лінії фронту, яку армія РФ втратила ще влітку минулого року. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів військовий оглядач Давид Шарп.

Він зауважує, що ця територія дуже важка для утримання, адже виступ завжди легко прострілюється, а також його можна оточити. Тому командування має постійно слідкувати за ситуацією.

"Тут має ще вплив медійна складова, адже окупанти хочуть повернути втрачене, — каже Шарп. – Важливо не проґавити момент, якщо треба буде відійти, як це відбулось під Авдіївкою, щоб не зазнавати зайвих втрат".

Щодо російських добровольців на боці ЗСУ, які що зайшли на Бєлгородщину, то, на думку Шарпа, не можна виключати що Кремль вирішить перерозподілити ресурси. Це можуть бути матеріальні ресурси для будівництва укріплень на тих чи інших ділянках кордону або перекинути додаткові сили, зокрема й із фронту.

"Однак гарантувати, що це станеться, неможливо, — акцентує експерт. — Все залежить від того, наскільки болючим з військової та медійної точки зору виявляться ці удари".

Гарним результатом на думку Шарпа, було б те, якби ЗСУ чи російським добровольцям вдалось знищити склади з боєприпасами на території Бєлгородщини, якими живиться армія РФ. Тим більше, що західні партнери накладають заборону на застосування ракет саме на міжнародно визнаній території РФ.

"Але це не означає що в українців немає, щоб дістати ці склади, — каже Шарп. — Можна діяти за допомогою диверсантів, або застосовувати власні вітчизняні аналоги, якщо такі склади в зоні їхнього ураження".

Експерт впевнений, що подібні склади й так є пріоритетними цілями для ЗСУ в тому числі на Бєлгорощині. Особливо, коли мова йде про великі склади з БК, від яких може знизити боєздатність прилеглого угруповання окупантів.

Радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що спільна військова операція легіону "Свобода Росії", РДК та "Сибірського батальйону" на території РФ може призвести до обвалу фронту. З його слів, у Москві буде "1991 або 1993 роки, але масштабовано".