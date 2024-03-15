Москва отримає 1991 рік: у Зеленського прокоментували бойові дії на території РФ

Населення країни-агресорки, на думку радника голови ОП Михайла Подоляка, відчуло на собі те, що відчували українці від початку повномасштабного вторгнення. Якщо Росія залишиться без тактичної авіації — лінія фронту остаточно впаде.

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Бойові дії, які зараз розгорнулися на території Бєлгородської та Курської областей, можуть призвести до обвалу фронту, а громадськість спостерігає прояв історичної справедливості. Про це сказав в коментарі "24 каналу" радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк

За словами Подоляка, росіяни були захоплені вбивствами українців та руйнуванням наших міст, а історична справедливість – це коли вони в повному обсязі матимуть такі ситуації на своїй території — житимуть в бомбосховищах, постійно слухатимуть сирену і дивитимуться, як летять ракети і дрони.

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"Все це вже відбувається у Росії, але лише у двох областях. Хотілося б, щоб вся територія "скуштувала" ту війну, яку вони принесли на нашу землю",– наголосив радник керівника ОПУ.

Він додав, що на жаль, жителі Росії поки не розуміють логічного зв'язку між тим, що вони зробили в Україні, і тим, що зараз відбувається на їхній території.

"Нам потрібні відповідні інструменти, кількісні показники певних видів зброї. Треба прибрати ключовий фактор домінування Росії, який дозволяє просуватися, – це тактична авіація. Як тільки це зміниться, а кількість російських втрат швидко наростатиме, – все це абсолютно точно призведе до обвалу лінії фронту", – сказав Михайло Подоляк.

Він зазначив, що в такому разі російське населення бігатиме до ключових центрів прийняття рішень та ставитиме певні запитання.

"Це буде дуже красива картинка. Те, що ми побачимо в Москві – це буде 1991 або 1993 роки, але масштабовано. Історія завжди йде по спіралі. Вони зайшли на територію України та зайдуть в Москву своїми ж людьми з танками, які питатимуть, чому ми отримали те, що отримали", – підкреслив Михайло Подоляк.

Рейд РДК, ЛСР і Сибірського батальйону в РФ

12 березня у Бєлгородській і Курській областях РФ з'явилися танки у прикордонних селах. Бійці легіону "Свобода Росії", Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону заявили, що почали новий рейд на територію РФ.

В українській розвідці повідомили, що операцію проводять добровольчі батальйони, які складаються з громадян Росії, які перебувають у себе вдома.

Легіон "Свобода Росії" взяв під контроль селище Тьоткіно в РФ. ЗС РФ та поліція втікали полями у невідомому напрямку і кидали техніку.

14 березня у мережі оприлюднили відео обстрілів Бєлгорода та колону цивільних машин, які виїздять з міста. Російські добровольці анонсували продовження операції.

15 березня повідомлялося, що за ніч із Курської та Бєлгородської областей виїхали понад 7600 автомобілів. За даними Легіону "Свобода Росії", величезна кількість росіян скористалися рекомендацією і убезпечили себе від наслідків рейду.