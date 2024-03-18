У 3-й ОШБр розповіли, як шукають новобранців: у чому різниця між набором до бригади та мобілізацією до ТЦК

Військкомати повинні розподіляти людей по бойових частинах згідно з уміннями та навичками. На практиці їхні завдання зводяться до того, щоб людина зайшла до армії, далі її доля мало хвилює. Тому підрозділи ЗСУ часто самі підбирають кадри. Фокус поговорив із командирами, у тому числі представниками 3-ї ОШБр та з'ясував їх методики рекрутингу.

Збройні сили України потребують спеціалістів різних областей. Загальна мобілізація, оголошена через повномасштабне вторгнення Росії, триває, але паралельно з нею запущено процедуру рекрутингу. Військовообов'язковому дають право вибору, тоді як мобілізація більше нагадує лотерею: в яку військову частину і яку посаду потрапить людина, часто невідомо.

Набір до бойових підрозділів здійснюють центри надання адмінпослуг та рекрутингові центри окремих частин. На початку 2024 року близько 400 підрозділів Сил безпеки та оборони розмістили вакансії на сайтах з пошуку робіт Lobbyx.com, Work.ua, Robota.ua та Olx.ua.

У Міноборони звітували, що до початку лютого було загалом понад 50 000 відгуків на вакансії. Окрім цього, минулого тижня в Україні запустили новий алгоритм рекрутингу до лав Збройних сил. Добровольцям більше не доведеться переживати, що їх спрямують не до тієї бригади. З рекомендаційним листом від підрозділу військовозобов'язаний іде до ТЦК на медкомісію. Військкоматам заборонено направляти людину служити до іншої військової частини.

Як наймають у 3-й окремій штурмовій бригаді?

Опитані Фокусом командири говорили, що практично стикалися з відсутністю роботи схеми рекрутингу. Бригади хочуть набрати фахівців, але бюрократія ставить їм ціпки в колеса. Дехто скаржився на корупційний фактор у системі найму військових: співробітникам ТЦК дають хабарі, щоб отримати найкращі кадри.

За оцінками прес-офіцера 3-ї окремої штурмової бригади (ОШБр) Олександра Бородіна, говорити про конфлікти між представниками ТЦК, Міноборони та воюючими добровольцями не зовсім коректно. Не варто робити висновки загалом по країні через кілька відеоагресивної роботи військкомів, вважає він.

"Є мобілізовані, а є добровольці. Ми працюємо з другою категорією. У добровольця вироблено розуміння та ставлення до військової справи. Завдання ТЦК полягає в тому, щоб людина зайшла до армії. Їм байдуже, як комплектуються далі бойові частини. А у нас все промовляється на етапі співбесіди", — розповідає він Фокусу.

Рекрутерам 3-ї ОШБр організаційно складніше працювати з людиною, яка не має поняття про військову службу. З часом потрібно вибирати спецкурси, а водії, сапери та оператори FPV-дронів — зовсім різні роботи, розповідає Бородін.

Також у 3-й ОШБр проводиться так званий тиждень штурмовика, ключовий момент для ухвалення рішень. За сім днів на новобранця чекає комплекс фізпідготовки та навчання тактиці військової справи.

"Громадянська професія простіше, а тут через тиждень не скажеш: "Вибачте, я передумав". Ті, хто пройшов "тиждень штурмовика", розуміють, що воювати не так уже й складно. Більшість міфів про військову службу у цивільних розвіюються", — пояснив військовий.

"Пілот FPV-дрону в піхоті — не найкраща ідея"

Армія комплектується різними фахівцями: технарями, логістами, економістами, спортсменами та іншими. У процесі рекрутингу бригади частіше враховують їхні знання, вміння та можливості, ніж ТЦК за загальної мобілізації, упевнений командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес", який воює у складі 92-ї ОШБр імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

"Якщо програміст бажає зайняти відповідну позицію у підрозділі, це можна зробити у разі наявності вакансії у штатному розкладі. За відсутності цієї вакансії він може застосовувати свої навички на розсуд командира, але на іншій посаді", — пояснює командир Фокусу.

Система рекрутингу, за оцінками Федоренка, лише налаштовується. Коли вона почне працювати на повну силу, можна буде говорити про централізований заклик на конкретні посади. Мета процесу така, щоб людина була максимально корисною ЗСУ.

"З приводу комплектації нашого підрозділу. Спочатку заповнюється анкета, військовозобов'язаний вказує в ній освіту, громадянський досвід та вміння. Після співбесіди може бути так: людина подавалася на оператора-інженера, а нам потрібен фахівець із радіоелектронної боротьби. Ми розуміємо, що він легко виконає цю роботу", — розповів військовий.

Майбутній фахівець проходить загальну військову та спеціальну підготовку. Важливо також бойове злагодження: протягом тижня фахівець знайомиться з колективом та командирами, ставиться у досвідчений розрахунок та переймає досвід. Лише після цього йому довіряють виконувати бойові завдання.

У батальйоні "Ахілес" кожен проходить курс бойової підготовки. За потреби командири батальйонів теж підуть в атаку з піхотою. Ситуація може досить швидко змінюватись згідно з викликами ворога.

"Такі випадки нечасті, тому що той, хто отримав військову професію, повинен максимально ефективно працювати і вдосконалюватися. Використовувати пілота FPV-дрону як піхотинця — не найкраща ідея. Як і піхотинця, який бере участь у боях, переводити на оператора БПЛА", — сказав Федоренко.

Нагадаємо, український журналіст Станіслав Асєєв, який нещодавно вступив до лав ЗСУ, розповідав про роботу навчальних центрів армії. Асєєв порівняв їх із виправно-трудовою колонією.

Представник Полтавського ТЦК Роман Істомін раніше казав, що мобілізація – це основний спосіб комплектування ЗСУ під час воєнного стану. Потреби армії неможливо задовольнити рекрутингом.