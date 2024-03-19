Путін вже не зміниться і остаточно став "токсичним": США та ЄС не кинуть Україну, — Гладких (відео)

Наслідки війни в Україні для РФ — це найбільш дієвий інструмент впливу на путінський режим. Змінити демократично Путіна просто неможливо і це всі мають зрозуміти, зазначає політолог.

Жодних мирних переговорів і угод з путінським режимом бути не може перш за все через саму "токсичність" фігури Путіна та безглуздість сподівань, що він може змінитись чи лібералізуватись. Нормалізація відносин з путінською Росією з боку інших держав світу просто неможлива. Про це в інтерв'ю Фокусу заявив Валентин Гладких, кандидат філософських наук та експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна".

Він зазначає, що фарс з перевиборами, який влаштував Путін, повинен підштовхнути всіх лідерів цивілізованих країн до усвідомлення кількох речей. Головна з них: путінський режим неможливо змінити демократичним шляхом. До того ж, всі мають усвідомлювати, що Путін не збирається змінювати свій божевільний світогляд чи демократизуватись.

"Тривалий час ЄС та США вважали, що принаймні зможуть якось вплинути на Путіна, щоб він не те що лібералізувався, але хоча б поводив би себе цивілізовано, — зазначає Гладких. — З нападом на Україну ця ілюзія зникла і всім все стало зрозумілим".

Тепер на порядок денний вийшло наступне питання: що з ним робити? Звичайно, каже експерт, ніхто не буде офіційно закликати до державного перевороту у РФ. Просто ставка тепер робиться саме на програш Путіна у війні.

"Наслідки для РФ війни в Україні — це найбільш дієвий інструмент впливу на путінський режим, — акцентує Гладких. — Тому найкращий спосіб зрештою забезпечити зміну путінського режиму — це створити умови, в яких він зазнає поразки в Україні".

Політолог нагадує, що саме поразки нацистської Німеччини та мілітаристської Японії дозволили цим країнам стати одними з найвпливовіших у світі. Ця поразка у Другій світовій відкрила можливості для їхніх внутрішніх трансформацій. Жодних реваншистських настроїв ці дві колись агресивні держави не мають, а навпаки, на них рівняються інші, а самі Німеччина та Японія сьогодні є одними з наріжних складників сучасної світової системи безпеки.

"Подібний шлях може пройти й Росія через механізми демілітаризації й пацифікації, щоб її можна булоб знову вбудувати у світові міждержавні структури, — зазначає Гладких. — Проте це неможливо з Путіним і жодна заморозка війни тут не допоможе".

Щоб там не стверджували песимісти, але політолог вважає, що не даремно дуже активізувались європейські політики. Всім, навіть республіканцям в США зрозуміло, що з Путіним перемовини чи заморозка конфлікту де-юре не можливі.

"А ще треба просто усвідомлювати, що США та інші держави, які підписали з нами безпекові угоди, не будуть відмовлятись від взятих на себе зобов'язань, — каже політолог. — Це втрата авторитету, що сильно змусить замислитись, ті самі держави Балтії, Чехію чи Польщу".

Нагадаємо, Німеччина не визнала перемогу Путіна на президентських виборах. Канцлер Олаф Шольц не привітав нового главу держави з перемогою.

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